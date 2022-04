Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το Netflix βρισκόταν ήδη στη διαδικασία εύρεσης νέου σκηνοθέτη για το «Fast and Loose», αφού ο David Leitch αποσύρθηκε από το έργο ενόψει των βραβείων Όσκαρ, ενώ έπειτα από το επεισόδιο που προκάλεσε σάλο η παραγωγή θα μείνει στον πάγο για περισσότερο διάστημα απ’ όσο περίμεναν. Ο Smith επρόκειτο να υποδυθεί τον εγκέφαλο ενός εγκλήματος ενώ αντιμετώπιζε πρόβλημα μνήμης.

Στον πάγο φαίνεται να μπαίνουν και οι δύο παραγωγές στις οποίες συμμετείχε ο Will Smith, σύμφωνα με πληροφορίες από τους κολοσσούς του streaming Netflix και Sony οι οποίοι επρόκειτο να προβάλουν τις ταινίες με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό. Η απόφαση ήρθε λίγες μέρες αφού ο Will Smith χαστούκισε τον ηθοποιό Chris Rock στην τελετή απονομής των βραβείων Oscar.