Τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Harry, με τίτλο Spare πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο! Πότε ακριβώς, όμως, θα έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο που αναμένεται να βάλει φωτιά στην βασιλική οικογένεια;

Το βιβλίο επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2022 και ο Harry μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι «μια πρώτη αναφορά της ζωής μου ακριβής και απόλυτα αληθινή».

Ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House αποκάλυψε ότι το βιβλίο μεταφέρει τους αναγνώστες «αμέσως πίσω σε μια από τις πιο οδυνηρές εικόνες του 20ου αιώνα: δύο νεαρά αγόρια, δύο πρίγκιπες, που περπατούν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους καθώς ο κόσμος παρακολουθεί τα γεγονότα με θλίψη – και φρίκη».

«Με την ακατέργαστη, ακλόνητη ειλικρίνειά του, το Spare είναι ένα βιβλίο ορόσημο γεμάτο διορατικότητα, αποκαλύψεις, εξομολογήσεις και σοφία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε με κόπο, από την αιώνια δύναμη της αγάπης έναντι της θλίψης», τόνισε ο εκδότης.

Το Spare θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου σε 16 γλώσσες παγκοσμίως, ενώ θα συνοδεύεται και από ένα ηχητικό από τον ίδιο τον πρίγκιπα Harry, το οποίο θα κυκλοφορήσει την ίδια μέρα.

On 10 January 2023, readers everywhere will be part of a landmark publication: the story of Prince Harry, The Duke of Sussex. Personal and emotionally powerful, SPARE will be published by @transworldbooks, supporting two special charities.