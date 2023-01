View this post on Instagram

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, ορισμένες από τις top εμφανίσεις του αγαπημένου μας ηθοποιού, δίπλα στις συντρόφους του και thank us later που ευλογήσαμε για λίγο τα ματάκια σου.

View this post on Instagram

View this post on Instagram