Το “The Me You Can’t See” κάνει πρεμιέρα 21/5 και θα μας δείξει την Winfrey και τον Δούκα του Sussex να συζητούν τα ταξίδια ψυχικής υγείας και τη συναισθηματική ευεξία με έναν αριθμό προσκεκλημένων, όπως οι Lady Gaga, Glenn Close και παίκτες του ΝΒΑ DeMar DeRozan και Langston Galloway. Οι δύο παρουσιαστές θα μιλήσουν φυσικά και για τις δικές τους εμπειρίες.

