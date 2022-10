Η βρετανική βασιλική οικογένεια έκανε το ντεμπούτο της ένα νέο εντυπωσιακό πορτρέτο το Σάββατο 01/10, στο οποίο απεικονίζεται ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος Γ’, η σύζυγός του Καμίλα και ο Πρίγκιπας πλάι στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο Κάρολος ασκεί τα βασιλικά του καθήκοντα – Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του νέου Βασιλιά δίπλα στο ιστορικό «κόκκινο κουτί»

Το νέο πορτρέτο, που δείχνει τα τέσσερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον με ολόμαυρα πένθιμα ρούχα, τραβήχτηκε στα Ανάκτορα του Buckingham, το βράδυ πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στις 18 Σεπτεμβρίου σε δεξίωση στο παλάτι, τη νύχτα που φιλοξένησαν τους παγκόσμιους ηγέτες, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να τιμήσουν τη μνήμη της βασίλισσας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, αναγράφονται και οι νέοι τίτλοι που τους δόθηκαν ξεχωριστά στον καθένα.

Ο Κάρολος όπως ήταν επόμενο, μετά τον θάνατο της μητέρας του ανακηρύχθηκε και επίσημα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου στις 10 Σεπτεμβρίου. Στη διάρκεια τηλεοπτικής τελετής, στο παλάτι St. James’s, έγινε η επίσημη διακήρυξη του Καρόλου ως νέο βασιλιά.

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του ανακτόρου, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

Μετά τον θάνατο της Βασίλισσας, και η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα έγινε η βασιλική σύζυγος. Ο τίτλος δεν της δίνει κάποια εξουσία, αλλά θα αποτυπώνει τη «συντροφικότητα και την ηθική και πρακτική υποστήριξη». Ως βασιλική σύζυγός, η Καμίλα θα στεφθεί και θα χριστεί κατά τη στέψη του Καρόλου, αν και η δική της στέψη θα είναι μια πολύ πιο απλή τελετή.

Επιπλέον, ο William και η Kate, έλαβαν τον τίτλο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσα της Ουαλίας από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ μόλις μία ημέρα μετά το θάνατο της Βασίλισσας, στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένοντας πιστοί στους νέους τους τίτλους, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ουαλία όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες — μόλις μια μέρα μετά το τέλος της περιόδου του βασιλικού πένθους.

Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική επίσκεψη, καθώς όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι έχουν παρομοιάσει τον χρόνο τους εκεί στα πρώτα χρόνια του γάμου τους με τον χρόνο που απολάμβαναν η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος στη Μάλτα.

Βασιλικές πηγές μάλιστα έχουν αναφέρει επίσης ότι η Ουαλία έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του ζευγαριού – που έχει τις ρίζες του στο πρώτο τους σπίτι όπου ζούσαν όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας George.

