Ένα διάσημο κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες με μια μεγάλη τοιχογραφία του καλλιτέχνη Banksy βγαίνει σε δημοπρασία. Το έργο του Banksy στο 908-910 South Broadway παρουσιάζει μια κοπέλα που κάνει κούνια κρεμασμένη από το γράμμα Α σε μια προϋπάρχουσα πινακίδα «Parking». Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε στο κτίριο το 2010 λίγο πριν από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του καλλιτέχνη «Exit Through the Gift Shop» στο Λος Άντζελες .

Photo by jondoeforty1, via Flickr.