Μια μεγάλη μουσική και τηλεοπτική στιγμή που έγραψε ιστορία, χάρισαν οι Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή , ανεβαίνοντας στο stage του «Just The 2 Of Us» τη βραδιά του τελικού!

you might also like