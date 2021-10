Το Grey’s Anatomy συνεχίζει να σπάει τους φραγμούς εισάγοντας τον πρώτο non binary ηθοποιό στη σειρά. Στο τελευταίο επεισόδιο του μακροχρόνιου ιατρικού δράματος, ο non binary ηθοποιός E.R. Fightmaster έκανε το ντεμπούτο του ως Dr Kai Bartley. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Μινεσότα, η Meredith και η Amelia συναντούν τον Kai σε ένα νοσοκομείο που ερευνά μια θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον.

Σε μια επίσημη παρουσίαση χαρακτήρων από το ABC, ο Kai περιγράφεται ως «αφοσιωμένος στην τέχνη του και εξαιρετικά ταλαντούχος σε αυτό που κάνει». Η περιγραφή μας δίνει επίσης μια κλεφτή ματιά στη σχέση του με την Amelia Shepherd, η οποία φαινόταν να γνωρίζει τα πάντα για την έρευνα του Kai στο επεισόδιο.

am i the only one who got those flirty vibes from BOTH amelia AND kai? just by the way they look at each other! it gives me “love at first sight” vibes lol i’d give (almost) everything to see them become a thing #GreysAnatomy pic.twitter.com/1ftxm2aHnb