Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η Jesy Nelson αποχώρησε από το γυναικείο group των Little Mix μετά από εννέα χρόνια για λόγους ψυχικής υγείας. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από μία ανάρτηση του συγκροτήματος στο Instagram. Με αφορμή αυτό, η Ulrika Jonsson έγραψε ένα γράμμα στη Jesy Nelson το οποίο αξίζει να διαβάσεις.

Η Ulrika Jonsson αποφάσισε να στηρίξει τη γνωστή τραγουδίστρια των Little Mix και να της γράψει ένα γράμμα εκφράζοντας την συμπαράστασή της.

Αγαπητή Jesy, το μίσος που υπέφερες θα με είχε καταστρέψει… είσαι τόσο γενναία ώστε να αποφασίσεις να αποχωρήσεις από το συγκρότημα. Αγαπητή Jesy, δεν σε ξέρω. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Αλλά, φυσικά, σας γνωρίζω. Είμαι οπαδός των Little Mix και σας γνωρίζω ως ένας που, όπως και εγώ, αντιμετώπισε κάποιες προκλήσεις με την ψυχική υγεία – αυτό πιστεύω ότι μας συνδέει.

Ήταν οδυνηρό να παρακολουθώ τις μάχες σας, αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα, έχω ανακουφιστεί γιατί έδειξες, και στον κόσμο, πόσο τέλεια είσαι ως άνθρωπος.

Τώρα έχεις ανακοινώσει ότι αφήνεις τους στενούς σου φίλους από το Little Mix – το συγκρότημα που ήταν ό, τι ονειρευόσουν και σε έκανε πολύ χαρούμενη. Οι θαυμαστές σου θα πρέπει να κάνουν χωρίς εσένα στη σκηνή και η απόφασή σου ελπίζουμε ότι θα αναγκάσει κάποια ενδοσκόπηση μεταξύ όλων μας, μέσα και έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρέπει να ομολογήσω, ήμουν συντετριμμένη με την απόφασή σου να αποχωρήσεις από την ομάδα.

Έχω χάσει τον αριθμό των φορών που έχω χτυπήσει το κεφάλι μου στο παράθυρο του αυτοκινήτου ενώ έχω τραγουδήσει τραγούδια Little Mix στο αυτοκίνητό μου – νιώθοντας τη δύναμη του κοριτσιού, την αδελφοσύνη, το ρομαντισμό και τον χωρισμό σε ένα άγγιγμα. Ήθελα να συνεχίσει. Αισθάνομαι πραγματικά ότι είσαι ακόμα στην αρχή του ταξιδιού σου. Ίσως είσαι. Αλλά είσαι επίσης στην αρχή ενός νέου ταξιδιού αυτοεξυπηρέτησης και προσοχής και αυτό είναι ένα ταξίδι αξίας δέκα εκατομμυρίων επιτυχιών Top Ten. Είναι το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής μας, αλλά πολλοί από εμάς δεν έχουμε το θάρρος να συνεχίσουμε.

Παρακολούθησα, με την κόρη μου Μπο, το ντοκιμαντέρ σας για το πώς τα κοινωνικά μέσα επηρέασαν βαθιά τη ζωή σας. Η κόρη μου και εγώ κλαίγαμε την περισσότερη ώρα και η Μπο το μόνο που είπε είναι:” Θέλω απλώς να την αγκαλιάσω. ” Και αυτό θέλαμε όλοι να κάνουμε. Έχοντας βρεθεί κι εγώ από τα 19 μου χρόνια σε αυτή την κούρσα καταλαβαίνω πως είναι το να προσπαθείς να διατηρήσεις το ποιος ήσουν πριν σε δει ο κόσμος και τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ήξερα τι ή πώς ή πότε – αλλά οι δυστυχισμένες και χαρούμενες στιγμές της ζωής μου ήταν πάντοτε διάτρητες από παραστάσεις και δραματοποιήσεις. Ήσουν μπαργούμαν από το Essex που ήξερες ότι ανήκεις στη σκηνή του The X Factor. Το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι είχαν άλλες κακόβουλες ιδέες που αποσκοπούσαν στο να σε βλάψουν και να σε προσβάλουν χωρίς λόγο. Η παρουσία των κοινωνικών μέσων στη ζωή σου σε διαμόρφωσε αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα απαίσια τρολ των οποίων η σκληρότητα με συγκλόνισε και σαφώς δεν γνωρίζει κανένα όριο άρχισαν να σε κάνουν να καταρρέεις. Δε μπορούσες να ξεφύγεις από την κακία τους και καταστράφηκες από αυτήν. Πίστεψες τα λόγια τους περισσότερο από εκείνα των ανθρώπων που σε αγαπούσαν και σε φρόντιζαν – γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι πιο πιθανό να θυμόμαστε το αρνητικό από το θετικό και έτσι ήταν για μένα. Θα είμαι αιώνια ευγνώμων για τις ευκαιρίες που ήρθαν στο δρόμο μου, οι οποίες μου επέτρεψαν να χτίσω μια επιτυχημένη καριέρα από το να λέω στους ανθρώπους για τον καιρό ή να τους διασκεδάζω. Εγώ έφτασα, παραδόθηκα στη διαδικασία, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία – δίνεις τον εαυτό σου και βάζεις τον εαυτό σου στα χέρια άλλων. Αγάπησα τη λατρεία, την επιτυχία και αυτό που φαίνεται να είναι επικύρωση – από άλλους ανθρώπους γιατί, στην περίπτωσή μου, η επικύρωση δεν είχε έρθει στα παιδικά μου χρόνια. Το αναζήτησα, έκανα το φως και τη λάμψη της σκληρής δουλειάς μου και χόρευα με τις προσδοκίες άλλων ανθρώπων.

Αλλά πάλεψα. Πίσω από κλειστές πόρτες βρήκα τη ζωή πολύ, πολύ σκληρή. Μου άρεσε η φήμη γιατί ένιωσα ότι με συνδέει με ανθρώπους. Με έκανε να νιώθω άξια και πολύτιμη, όσο γελοίο κι αν να μου ακούγεται τώρα. Φυσικά, δεν θα με αγαπούσαν όλοι και όχι όλη την ώρα, και η κριτική με χτύπησε σκληρά. Όταν σκέφτομαι εκείνη την εποχή, περίπου 34 χρόνια πριν, όταν σκέφτομαι πότε θα έφταναν άσχημες επιστολές από σκληρά μέλη του κοινού ή θα πίστευα λόγια για μένα, ξέρω σίγουρα τώρα ότι αν είχαν προστεθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο μείγμα, το μυαλό μου δεν θα το συντηρούσε. Σε θαυμάζω, Jesy, τόσο πολύ για τη λήψη της απόφασης που πήρες. Η κατανόηση ενός υγιούς νου είναι πολύ πιο σημαντική από όλη τη φήμη και τη δόξα. Πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τη δύναμη του χαρακτήρα να κάνουν αυτό που έχεις κάνει. Ελπίζω να το ξέρεις αυτό.