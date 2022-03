Κι όμως συμβαίνει! Το Disney+, η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές του καλοκαιριού και συγκεκριμένα, πρόκειται να ξεκινήσει να είναι διαθέσιμο από τις 14 Ιουνίου.

Το Disney+ θα κυκλοφορήσει σε 42 χώρες και 11 περιοχές αυτό το καλοκαίρι, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα!

Disney+ στην Ελλάδα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Όσον αφορά το κόστος της συνδρομής αυτό διαμορφώνεται στα 8,99 ευρώ για μηνιαία συνδρομή ή στα 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή. Πρακτικά, στη δεύτερη περίπτωση, ο συνδρομητής θα έχει δύο μήνες δώρο. Η συνδρομή προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας με ταυτόχρονο streaming σε έως και 4 συσκευές, δημιουργία έως 7 διαφορετικών προφίλ και δυνατότητα «εγγραφής» έως και 10 συσκευών. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα οι γονείς να δημιουργούν παιδικά προφίλ που διαθέτουν εύκολη περιήγηση και περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά, για πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.

Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στις σειρές The Mandalorian και The Book of Boba Fett των Star Wars , στις νέες σειρές Moon Knight των Marvel Studios, με πρωταγωνιστή τον Oscar Isaac και στο Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings, με πρωταγωνιστές τους Simu Liu και Awkwafina.

Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη η σειρά των Marvel Studios «Moon Knight», με πρωταγωνιστή τον Oscar Isaac ως Steven Grant, έναν ήρεμο υπάλληλο σε κατάστημα με είδη δώρων, που έρχεται αντιμέτωπος με ψυχολογικά μπλακάουτ και αναμνήσεις από μια άλλη ζωή, αλλά και πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», το «Λούκα» των Disney και Pixar, το βραβευμένο με Όσκαρ «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios, που αφηγείται την ιστορία μιας ιδιαίτερης οικογένειας, των Μαδριγάλ, καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ «Κρουέλα», με πρωταγωνίστρια την Emma Stone ως τη θρυλική Cruella de Vil.

«Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε προβολή υψηλής ποιότητας, έως και τέσσερις ταυτόχρονες ροές, απεριόριστες λήψεις σε έως και 10 συσκευές, Imax Enhanced για επιλεγμένους τίτλους (όπου είναι διαθέσιμο) και τη δυνατότητα ρύθμισης έως και επτά διαφορετικών προφίλ,συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τους γονείς να δημιουργήσουν Παιδικά Προφίλ που διαθέτουν εύκολη περιήγηση και περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά, για πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους», δήλωσε η Disney+.

