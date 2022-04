Στις ΗΠΑ, ο Heatherwick έχτισε το Little Island , ένα πάρκο σε μια προβλήτα στην όχθη του ποταμού Μανχάταν που περιείχε περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη δέντρων και φυτών που προέρχονται από τη Νέα Υόρκη. Και τα 350 δέντρα στο Tree of Trees θα βρίσκονται σε γλάστρες αλουμινίου, οι οποίες θα φέρουν ανάγλυφη την επωνυμία της βασίλισσας, σύμφωνα με το Heatherwick Studio. Τον Οκτώβριο, μετά το τέλος των εορτασμών για το Ιωβηλαίο, τα δέντρα θα διανεμηθούν σε κοινοτικές οργανώσεις.

Σχεδιασμένο από το Heatherwick Studio, το «Tree of Trees», ύψους 21 μέτρων, θα περιλαμβάνει 350 αυτόχθονα βρετανικά δέντρα προσαρτημένα σε ένα τεράστιο ατσάλινο πλαίσιο, αντανακλώντας την πρωτοβουλία The Queen’s Green Canopy (QGC) που κάλεσε τους Βρετανούς να «φυτέψουν ένα δέντρο για το Ιωβηλαίο» μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Μαρτίου 2022. Πάνω από ένα εκατομμύριο δέντρα φυτεύτηκαν αυτούς τους μήνες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα QGC.