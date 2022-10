Το νέο άλμπουμ της Taylor Swift με τίτλο «Midnights» κυκλοφόρησε την Παρασκευή (21/10) και γνώρισε ήδη μεγάλη επιτυχία, αφού κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να «ρίξει» κυριολεκτικά το Spotify! Πολλοί ήταν οι χρήστες που ανέφεραν προβλήματα μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή αμέσως μετά την ανακοίνωση του Spotify μέσω Twitter. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν μπορούσε να το πιστέψει και έσπευσε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της που «έκαναν κάτι τόσο απίστευτο».

Το νέο τραγούδι της Taylor Swift αποκάλυψε το όνομα της κόρης της Blake Lively και του Ryan Reynolds

Η ίδια συνεργάστηκε για άλλη μια φορά στο μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ της με τον Jack Antonoff, τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Bleachers και έχει περιγράψει τον δίσκο αυτό ως την ιστορία «από 13 άγρυπνες νύχτες ολόκληρης της ζωής μου».

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία του άλμπουμ, μοιράστηκε μια φωτογραφία της με τους συνεργάτες της, όπου ξεχώρισε τον Antonoff.

«Είναι φίλος μου μια ζωή και γράφουμε μουσική μαζί για σχεδόν μια δεκαετία. Ωστόσο… αυτό είναι το πρώτο μας άλμπουμ που έχουμε κάνει με βασικούς συνεργάτες μόνο τους δυο μας. Παίζαμε με ιδέες και είχαμε γράψει μερικά πράγματα που αγαπούσαμε, αλλά το Midnights πραγματικά συνενώθηκε και ξεχύθηκε από μέσα μας όταν οι συνεργάτες μας (και οι δύο ηθοποιοί) έκαναν μια ταινία μαζί στον Παναμά. Ο Jack κι εγώ βρεθήκαμε πίσω στη Νέα Υόρκη, μόνοι, ηχογραφώντας κάθε βράδυ, ξενυχτώντας και εξερευνώντας παλιές αναμνήσεις του παρελθόντος. Τα μεσάνυχτα είναι ένα κολάζ εντάσεων και σκαμπανεβασμάτων. Η ζωή μπορεί να είναι σκοτεινή, έναστρη, συννεφιασμένη, τρομακτική, ηλεκτρισμένη, ζεστή, κρύα, ρομαντική ή μοναχική. Ακριβώς όπως το Midnights.»

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η Taylor Swift συνεργάστηκε με το Spotify για να προϊδεάσει τον κόσμο για το άλμπουμ, δημοσιεύοντας στίχους από τα τραγούδια του σε διαφημιστικές πινακίδες σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Spotify ανακοίνωσε την είδηση για το ρεκόρ του δέκατου άλμπουμ της στο διαδίκτυο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Και πριν καν η ρολόι προλάβει να χτυπήσει τα μεσάνυχτα της 22 Οκτωβρίου, η Taylor Swift έσπασε το ρεκόρ για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μια μέρα μόνο στην ιστορία του Spotify. Συγχαρητήρια Taylor Swift», έγραψε στο Twitter ο επίσημος λογαριασμός της πλατφόρμας.

Αντιδρώντας στην είδηση, η Swift έγραψε: «Πώς έγινα τόσο τυχερή που σας έχω παιδιά εκεί έξω να κάνετε κάτι τόσο τρομερό;! Τι συνέβη μόλις τώρα;»

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD