Στις πρώτες μέρες της σχέσης της πριγκίπισσας Diana και του πρίγκιπα Κάρολου, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον που θα προκαλούσε η ζωή της, το οποίο, φυσικά, παραμένει 25 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του HBO, The Princess, που πρόκειται να προβληθεί στις 13 Αυγούστου στα HBO και HBO MAX, η ζωή της αείμνηστης πριγκίπισσας βρίσκεται στο επίκεντρο και εξετάζεται μέσω αρχειακών πλάνων ήχου και βίντεο.

Στο αποκλειστικό κλιπ του PEOPLE, στο ντοκιμαντέρ που σκηνοθετεί ο Ed Perkins, η Λαίδη Diana Spencer φαίνεται να προετοιμάζεται για τον βασιλικό της γάμο. Ενώ οι πολίτες γιορτάζουν το φαντασμαγορικό γεγονός, η ζωή της Diana βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε έναν φακό.

«The Princess» – Πρεμιέρα: Οι νέες λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας

«Τα νέα για την επίσκεψη της Diana Spencer σε ένα μαγαζί με νυφικά διαδόθηκαν γρήγορα», ακούγεται να λέει ένας παρουσιαστής ειδήσεων σε ένα ηχητικό απόσπασμα το οποίο συνοδεύει τα πλάνα της Diana, στα οποία φαίνεται να περνάει μέσα από το πλήθος προς ένα αυτοκίνητο και την ακολουθούν κάμεραμαν. «Το πλήθος παρατήρησε ότι, όπως οι περισσότερες νύφες, η Λαίδη Diana έχασε βάρος καθώς πλησιάζει η μεγάλη μέρα».

Σύμφωνα με την ίδια την Diana, η οποία μίλησε για τη γρήγορη απώλεια βάρους της στο βιβλίο του Andrew Morton, Diana: Her True Story — in Her Own Words , έγινε μετά από ένα σχόλιο για τη σιλουέτα της από τον πρίγκιπα Κάρολο. «Η βουλιμία ξεκίνησε την εβδομάδα αφότου αρραβωνιαστήκαμε (και θα χρειαζόταν σχεδόν μια δεκαετία για να ξεπεραστεί)», μοιράστηκε. «Ο σύζυγός μου έβαλε το χέρι του στη μέση μου και είπε: “Ω, είσαι λίγο παχουλή εδώ, έτσι δεν είναι;” και αυτό πυροδότησε κάτι μέσα μου». Επιπλέον, η Diana αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε πολλαπλά αρνητικά συναισθήματα για την πρώην του συζύγου της, Camila Parker Bowles.

(AP PHOTO)

Στη συνέχεια, προβάλλεται ένα απόσπασμα από ένα talk show στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον οικοδεσπότη να ρωτά το κοινό πόσοι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Τύπος έπρεπε να «απολύσει το φτωχό κορίτσι», το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι «προσκυνούσαν».

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρωτά στη συνέχεια αν η Diana συνειδητοποιεί «πόσο σκληρή θα μετατραπεί η ζωή της κάτω από το σκληρό βλέμμα του κοινού».

Το The Princess εξερευνά την περίπλοκη σχέση της πριγκίπισσας Diana με τα μέσα ενημέρωσης, από τις πρώτες μέρες του ειδυλλίου της με τον Πρίγκιπα Κάρολο μέχρι τον πρωτοσέλιδο χωρισμό τους και τον τραγικό θάνατό της το 1997 σε ηλικία 36 ετών.

«Έντονα συναισθηματικό, το The Princess βυθίζεται στη ζωή της Diana, στη συνεχή και συχνά παρεμβατική λάμψη των προβολέων των μέσων ενημέρωσης», σύμφωνα με το HBO. «Η ταινία ξετυλίγεται σαν να ήταν στο παρόν, επιτρέποντας στους θεατές να βιώσουν τη λατρεία, αλλά και τον έντονο έλεγχο της κάθε κίνησης της Diana. Μέσα από τo αρχειακό υλικό, η ταινία γίνεται επίσης μια αντανάκλαση της κοινωνίας στο χρόνο, αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες, τους φόβους, τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες του ίδιου του κοινού».

Το The Princess θα προβληθεί στις 13 Αυγούστου στα HBO και HBO MAX.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News