Το “αντίο” της βασίλισσας Ελισάβετ στον πρίγκιπα Φίλιππο έγινε με μέσα που όταν γνωρίστηκαν δεν ήταν ούτε στα πλαίσια της φαντασίας τους. Μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook ειπώθηκε το πιο συγκινητικό “αντίο” για τον σύντροφο της ζωής της τα τελευταία 73 χρόνια. Σε ολόκληρο το βασίλειο σήμερα ακούστηκαν χαιρετισμοί όπλων ως φόρο τιμής για το Δούκα του Εδιμβούργου και οι καμπάνες στο Ουεστμίνστερ χτύπησαν πένθιμα 99 φορές.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν στο πλάι του πρίγκιπα Φίλιππου. Οι αξιωματούχοι του ανακτόρου δεν έχουν δώσει πρόσθετες πληροφορίες, ωστόσο πιστεύεται ότι η υγεία του επιβαρύνθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Η βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο καθώς ο ίδιος δεν το ήθελε. Η Telegraph αναφέρει ότι ο Δούκας του Εδιμβούργου είχε δηλώσει ότι θέλει να αφήσει την τελευταία του πνοή στο κρεββάτι του και με τους δικού του όρους. Ύστερα από 73 χρόνια έγγαμου βίου οι ζωές τους χωρίστηκαν την Παρασκευή (9/4/2021).

Ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε νοσηλευτεί για περίπου ένα μήνα στο νοσοκομείο λόγω μίας λοίμωξης και κάποιων προβλημάτων με την καρδιά του, στο πλευρό του ήταν πάντα η βασίλισσα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παλατιού αναρτήθηκε μία δημοσίευση με το “αντίο” της βασίλισσας Ελισάβετ στον πρίγκιπα Φίλιππο όπου χαρακτηριστικά ανέφερε:

Ένα πιο λιτό αντίο ήταν αυτό της Meghan Markle και του Harry όπου έκαναν μία δήλωση μέσα από το website του Archewell η οποία έλεγε:

«Στη μνήμη της Βασιλικής Υψηλότητας Ο Δούκας του Εδιμβούργου 1921-2021. Σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου… θα μας λείψεις πολύ».

Rest in peace your Royal Highness The Duke of Edinburgh. ❤ pic.twitter.com/EDHnKmwBu0