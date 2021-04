Πριν λίγες ημέρες το κανάλι ανακοίνωσε ότι η Βίκυ Καγιά δε θα βρίσκεται στο Greece’s Next Top Model την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Έτσι λοιπόν, τη σεζόν 2021-2022 η γνωστή παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει το “Shopping Star”, αλλά δε θα βρίσκεται στο GNTM, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση μιας άλλης εκπομπής που έρχεται στη συχνότητα του Star και δεν είναι άλλη από τον χορευτικό διαγωνισμό “Dancing With The Stars”.

