Απ’ τη Δευτέρα 13/12 ψωνίζουμε με τη μέθοδο click away και οι απορίες των πολιτών είναι πολλές. Πρώτα απ’ όλα τι είναι το click away και ποια καταστήματα το έχουν; Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία και τι μήνυμα στέλνουμε για να πάμε να παραλάβουμε την παραγγελία μας;

you might also like