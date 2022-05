Τώρα, πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο ντοκιμαντέρ του HBO «The Princess», το οποίο άνοιξε το εικονικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance την περασμένη εβδομάδα και «στοχεύει να διερευνήσει τη συνενοχή μας στον τραγικό θάνατο της Diana». Από τους βραβευμένους με BAFTA παραγωγούς των «Man on the Wire», «Sugarman» και «LA 92» , έρχεται μια ταινία 104 λεπτών που χρησιμοποιεί αποκλειστικά αρχειακό υλικό.

you might also like