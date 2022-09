Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βασιλικών και πολιτικών προσώπων. Τα πάντα είναι προσεγμένα κα οργανωμένα με πλήρη λεπτομέρεια, όπως ακριβώς αρμόζει σε μία μονάρχη. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τον ύμνο που επιλέχθηκε κατά την διάρκεια της πομπής της, ως ένδειξη θρήνου.

Η κηδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Αββαείο του Westminster του Λονδίνου, ξεκίνησε στις 11 το πρωί τοπική ώρα, ενώ γύρω στις 11:55 π.μ. ήχησε ο ξεχωριστός ύμνος «The Last Post», σηματοδοτώντας δύο λεπτά σιωπής, τα οποία τηρήθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπειτα, η κηδεία ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο και έναν θρήνο που έπαιξε ο αυλητής της βασίλισσας.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Ύμνος «The Last Post»: Γιατί ακούστηκε στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ;

Το «The Last Post» είναι ένα κομμάτι bugle διάρκειας περίπου 75 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το BBC News. Είναι το κατά προσέγγιση ισοδύναμο bugle της Κοινοπολιτείας Taps στις ΗΠΑ, καθώς και τα δύο συνδέονται με το τέλος της στρατιωτικής ημέρας και ακούγονται συχνά σε μνημόσυνα, σύμφωνα με το Taps Bugler.

Επειδή παίχτηκε για πρώτη φορά από στρατιωτικά όργανα, το «The Last Post» εξελίχθηκε για να αποτελείται μόνο από τρεις νότες γνωστές ως τονωτικό, το μεσαίο και το πέμπτο.

The Last Post is sounded by the State Trumpeters of the Household Cavalry, led by Trumpet Major Julian Sandford, from the steps of the Lady Chapel.



Two minutes’ silence is now observed across the United Kingdom. pic.twitter.com/L8jddDTODA — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Η στρατιωτική καταγωγή του:

Το «The Last Post» ξεκίνησε περισσότερο ως χρονομέτρηση για τους Βρετανούς στρατιώτες του 17ου και 18ου αιώνα παρά ως έναν πένθιμο ύμνο.

«Εκείνη την εποχή οι στρατιώτες δεν είχαν ρολόγια χειρός, επομένως έπρεπε κάπως να ειδοποιούνται από το στρατόπεδο», δήλωσε ο αρχειοφύλακας του Μουσείου Στρατιωτικής Μουσικής Colin Dean στο BBC News.

«Είχαν τον συγκεκριμένο ύμνο για να τους ειδοποιεί σχετικά με το πότε να σηκωθούν, πότε να φάνε, πότε να καλύψουν το πόστο τους, πότε να ετοιμαστούν για την παρέλαση, πότε να πάνε για ύπνο και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας». Συνολικά, υπήρχαν περισσότερες από 20 φορές που ακουγόταν ο συγκεκριμένος ύμνος.

Επιπλέον, παιζόταν όποτε τελείωνε μια μάχη, δίνοντας σήμα στους τραυματίες ότι ήταν ασφαλές να αναζητήσουν βοήθεια.

As for her father King George VI, grandfather King George V, great-grandfather King Edward VII and great-great-grandmother Queen Victoria, Her Majesty The Queen’s coffin was borne in a Procession to Westminster Abbey on the State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Πώς εξελίχθηκε σαν νεκρική μελωδία;

Η εξέλιξη του «The Last Post» σε μια νεκρική μελωδία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, σύμφωνα με το BBC News.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα μέλη της στρατιωτικής μπάντας άρχισαν να είναι κυρίως πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που σήμαινε ότι δεν ακολουθούσαν τις ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό. Επομένως, όταν ένας στρατιώτης πέθαινε στο εξωτερικό, η σάλπιγγα ήταν το μόνο διαθέσιμο όργανο για την κηδεία. Ως εκ τούτου, προέκυψε μια παράδοση να παίζεται το «The Last Post» πάνω από τους τάφους των πεσόντων στρατιωτών. Η μουσική άλλαξε επίσης έτσι ώστε οι νότες να διατηρούνται για περισσότερο, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για κηδείες.

Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το «The Last Post» ήταν ήδη σταθερά συνδεδεμένο με την μνήμη. Μερικές φορές παιζόταν ακόμη και στις κηδείες αμάχων. Επειδή, λοιπόν, τόσοι πολλοί άνθρωποι κλήθηκαν στον πόλεμο και είτε πέθαναν, είτε έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ο ύμνος συνδέθηκε ακόμη περισσότερο με την τιμή των νεκρών στη λαϊκή αλλά και στη στρατιωτική κουλτούρα.

Ακόμη παίζεται κάθε χρόνο στην Ημέρα Μνήμης, αλλά και κάθε βράδυ στις 8 μ.μ. στο Υπουργείο του Βελγίου, από το 1928 για να θυμόμαστε όσους πέθαναν στον Μεγάλο Πόλεμο. Το κομμάτι ήταν μέρος των τελετουργιών της κηδείας και για τον πρίγκιπα Φίλιππο. Δεδομένου ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, είναι λογικό ότι ο ύμνος να ακουστεί στην κηδεία της, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της ζωής της.

