Πρωταγωνιστούν ο Άνθιμος Ανανιάδης, ο Κώστας Βουτσάς στην τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση, η Μαρία Κορινθίου, ο διεθνούς φήμης και ελληνικής καταγωγής Costas Mandylor, ο οποίος έχει υποδυθεί πρωταγωνιστικούς ρόλους σε κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως οι “The doors”, “Virtuosity”, “Cliffs of Freedom”, καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το“NCIS” και το“The Last Trip” κ.α.

