Tο «The Crown» επιστρέφει στο Netflix, με την πέμπτη σεζόν της σειράς στις 9 Νοεμβρίου και ένα ολοκαίνουργιο καστ ηθοποιών και εμείς ανυπομονούμε! Με αφορμή λοιπόν την νέα σεζόν, η οποία αναμένεται πολύ σύντομα στις οθόνες μας, βλέπουμε παρακάτω τους ηθοποιούς στην πραγματική τους ζωή και τις ομοιότητές τους με τους πραγματικούς χαρακτήρες που υποδύονται.

Άλλωστε, μετά τον πρόσφατο θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών, η βασιλική οικογένεια είναι και πάλι στο προσκήνιο– καθιστώντας το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας αυτής της σεζόν ιδανικό για όσους λαχταρούν μία επιπλέον δόση βασιλικού δράματος.

Με βάση τα νέα του casting και τη χρονολογία του «The Crown», έχουμε ήδη μία ιδέα για τα γεγονότα που θα καλύψει η πέμπτη σεζόν. Ενώ η τέταρτη επικεντρώθηκε στην έναρξη του γάμου μεταξύ της πριγκίπισσας Diana και του πρίγκιπα Καρόλου, η πέμπτη σεζόν – που διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 – πρόκειται να δείξει τον δύσκολο χωρισμό και τη ζωή τους μετά το διαζύγιο.

Το trailer της 5ης σεζόν του «The Crown» μόλις κυκλοφόρησε! – Τα πρώτα πλάνα από τον εφιαλτικό γάμο της Diana με τον Κάρολο

Crown – Χαρακτήρες: Πώς είναι στην πραγματική ζωή οι ήρωες της σειράς

Imelda Staunton ως Βασίλισσα Ελισάβετ

Getty Images/ Netflix

Γνωστή για τον ρόλο της στο «Harry Potter and the Order of the Phoenix» ως Ντολόρες Άμπριτζ, η Staunton θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ II στις επόμενες δύο σεζόν του «The Crown», ενώ τόσο η Olivia Colman, όσο και η Claire Foy έπαιξαν προηγουμένως τον ρόλο της βασίλισσας με μεγάλη επιτυχία στις προηγούμενες σεζόν.

Jonathan Pryce ως Πρίγκιπας Φίλιππος

Getty Images/ Splash

Ο Jonathan Pryce, που αναγνωρίζουμε από το «Game of Thrones» ή το «The Two Popes», θα υποδυθεί τον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε το 2021 και τώρα, αυτός και η βασίλισσα αναπαύονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Pryce παίρνει τη σκυτάλη από τον Matt Smith και τον Tobias Menzies.

Elizabeth Debicki ως Πριγκίπισσα Diana

Getty Images/ Splash News

Μετά την ερμηνεία της Πριγκίπισσας Diana από την Emma Corrin, έρχεται η Elizabeth Debicki, η οποία είναι έτοιμη να απεικονίσει τη ζωή της μετά το σκανδαλώδες διαζύγιό της από τον Κάρολο. Ήδη ανυπομονούμε να δούμε την Debicki με το εμβληματικό εκδικητικό φόρεμα της Diana.

Dominic West ως Πρίγκιπας Κάρολος

Getty Images /Netflix

Ο Dominic West θα μπει στο ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου (ο οποίος είναι πλέον ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στην πραγματική ζωή). Σε αυτή τη σεζόν του «The Crown» πιθανότατα να απεικονίζονται πολλά από τα δύσκολα κομμάτια της σχέσης του με την Diana, επομένως αναμένουμε να δούμε μια δυναμική αναπαράσταση από τον West.

Claudia Harrison ως Πριγκίπισσα Άννα

Getty Images/ Splash News

Η Claudia Harrison θα φέρει μαζί της τη βασιλική της φύση στα γυρίσματα καθώς υποδύεται την πριγκίπισσα Άννα, το δεύτερο παιδί και μοναχοκόρη της Ελισάβετ και του Φίλιππου. Αντικαθιστά την Erin Doherty, η οποία έπαιξε το βασιλικό αυτό ρόλο στην τρίτη και τέταρτη σεζόν.

James Murray ως Πρίγκιπας Andrew

Getty Images/ Splash News

Η πέμπτη σεζόν θα περιλαμβάνει τον James Murray στον ρόλο του ως Πρίγκιπας Andrew. Ο Tom Bern έπαιξε στο παρελθόν το τρίτο παιδί της Ελισάβετ και του Φίλιππου, ο οποίος έχει τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο τα τελευταία χρόνια, μετά το σκάνδαλο που είχε κυκλοφορήσει γύρω από το όνομά του.

Olivia Williams ως Καμίλα

PA Images via Getty Images/ Splash News

Η Olivia Williams θα υποδυθεί τον ρόλο της Camilla Parker Bowles, (πλέον βασίλισσας συζύγου στην πραγματική ζωή). Η Καμίλα παντρεύτηκε τον βασιλιά Κάρολο Γ’ το 2005 μετά από μία μακρά ιστορία και έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Marcia Warren ως η μητέρα της Βασίλισσας Ελισάβετ

Getty Images

Η Marcia Warren θα υποδυθεί τη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Μαργαρίτας στην επερχόμενη σεζόν του «The Crown». Προηγουμένως, στο ρόλο αυτό βρέθηκαν οι Marion Bailey στις σεζόν 3 και 4 και Victoria Hamilton στην αρχή της σειράς.

Lesley Manville ως Πριγκίπισσα Μαργαρίτα

Getty Images

Η Lesley Manville, η οποία πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία μεγάλου μήκους «Mrs. Harris Goes to Paris», θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Μαργαρίτα στην πέμπτη σεζόν. Μιλώντας στο περιοδικό Hello, η Manville είπε ότι της φάνηκε δύσκολο αρχικά να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Jonny Lee Miller ως πρωθυπουργός John Major

Getty Images

Μετά την απεικόνιση της πρώην πρωθυπουργού Margaret Thatcher από την Gillian Anderson, ο Jonny Lee Miller θα υποδυθεί τον Βρετανό πολιτικό, που υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και ως Ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος από το 1990 εως το 1997.

Emma Laird Craig ως Sarah Ferguson

Getty Images/ Splash News

Αυτός είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος της Emma Laird Craig και είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί τη διάλεξαν – τα καστανά μαλλιά της ταιριάζουν απόλυτα με την φλογερή κόμμωση της Sarah Ferguson, της πρώην συζύγου του πρίγκιπα Andrew.

