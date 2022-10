Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο The Crown και ανυπομονούμε πώς και πώς να απολαύσουμε τα νέα επεισόδια της 5ης σεζόν. Δράμα, διαζύγια, τσακωμοί, απιστία, είναι μερικές από τις σκηνές που θα απολαύσουμε στη μικρή οθόνη. Ποιο είναι, όμως, το timeline που θα ακολουθήσει η αγαπημένη μας σειρά του Netflix;

Μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στις 8 Σεπτεμβρίου, η σειρά του Netflix εμφανίστηκε ξανά στα top 10 και απ’ ό,τι φαίνεται θα παραμείνει για πολύ καιρό στην κορυφή.

Με την 5η σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου, οι fans αναρωτιούνται σε ποια γεγονότα θα επικεντρωθεί το πολυσυζητημένο δράμα;

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, τα νέα επεισόδια θα επικεντρωθούν στη ζωή της βασιλικής οικογένειας από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με νέους ηθοποιούς να δίνουν ζωή στους χαρακτήρες. Συγκεκριμένα, η Imelda Staunton αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο ως βασίλισσα Ελισάβετ, διαδεχόμενη την Claire Floy και την Olivia Colman, οι οποίες έπαιξαν τις νεότερες εκδοχές της μονάρχη.

Παρακάτω, ακολουθεί μία ανάλυση του τι να περιμένεις από τα νέα επεισόδια του The Crown. Το χρονοδιάγραμμα είναι όλο δικό σου και μπορείς να το απολαύσεις!

The Crown 5η σεζόν: Το timeline με τα γεγονότα που θα απολαύσουμε

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και το «annus horribilis»

Σύμφωνα με την περίληψη των νέων επεισοδίων, η βασίλισσα Ελισάβετ θα αντιμετωπίσει την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και τη μεταβίβαση της κυριαρχίας στο Χονγκ Κονγκ το 1997, με τα δύο γεγονότα να παρουσιάζουν πολλά εμπόδια, αλλά και ευκαιρίες. Όλο αυτό το διάστημα, τα προβλήματα μέσα στη βασιλική οικογένεια αρχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδα.

Το έτος 1992 σηματοδοτεί το annus horribilis της βασίλισσας, ή το λεγόμενο «φρικτό έτος», κατά το οποίο έλαβαν χώρα μια σειρά από γεγονότα: Τρία από τα παιδιά της χώρισαν από τους συντρόφους τους και ξέσπασε φωτιά στο Κάστρο του Windsor.

Ο δύσκολος γάμος του Καρόλου και της Diana βρίσκεται στο μικροσκόπιο

Την περασμένη σεζόν, απολαύσαμε την αρχή αυτής της σχέσης, από την γνωριμία τους μέχρι τον φαντασμαγορικό γάμο τους και τα ατελείωτα προβλήματά τους.

Όπως ήδη γνωρίζεις, στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς, θα δούμε τον Κάρολο να πιέζει την μητέρα του να του επιτρέψει να πάρει το διαζύγιο που τόσο επιθυμεί.

Η νέα σεζόν θα ρίξει φως στις φήμες ότι το ζευγάρι ζει χωριστές ζωές, καθώς και στη φρενίτιδα των media που επικρατεί. Ο Καρολος και η Diana χωρίζουν το 1992, αλλά καταφέρνουν να πάρουν διαζύγιο και να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 1996, ένα χρόνο πριν από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα της Diana.

Ο Κάρολος και η Καμίλα παντρεύτηκαν το 2005.

Η Diana παίρνει τον έλεγχο και αφηγείται τη δική της ιστορία

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Diana έσπασε την σιωπή της και το οικογενειακό πρωτόκολλο, δημοσιεύοντας ένα βιβλίο «που υπονομεύει τη δημόσια υποστήριξη για τον Κάρολο και αποκαλύπτει τις ρωγμές που υπήρχαν στον Οίκο του Windsor».

Το 1992, ο Andrew Morton δημοσίευσε τη βιογραφία «Diana: Her True Story—in Her Own Words». Τη στιγμή της κυκλοφορίας του, τόσο ο συγγραφέας όσο και η Diana αρνήθηκαν ότι εκείνη ήταν η πηγή έμπνευσης για το βιβλίο. Ωστόσο, μετά το θάνατό της, ο Morton αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία του.

Το βιβλίο περιελάμβανε αφηγήσεις για τον ταραχώδη γάμο του Καρόλου και της Diana. Ο πρίγκιπας Κάρολος, μάλιστα, παραδέχτηκε την απιστία του σε ένα ντοκιμαντέρ του 1994 «Charles: The Private Man, the Public Role».

Ο Mohamed Al Fayed και ο γιος του, Dodi, εμφανίζονται στη σειρά

Μετά το διαζύγιό της, η Diana ξεκίνησε να βγαίνει με τον κινηματογραφικό παραγωγό Dodi Fayed. Ο πατέρας του Fayed, Mohamed Al Fayed, είναι Αιγύπτιος επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος που κάποτε ήταν ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrod’s του Λονδίνου.

Μετά από μόλις λίγους μήνες σχέσης, η Diana και ο Dodi σκοτώθηκαν και οι δύο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997.

Η πριγκίπισσα Άννα χωρίζει

Η πριγκίπισσα Άννα παίρνει διαζύγιο από τον σύζυγό της, καπετάνιο Mark Phillips, τον Απρίλιο του 1992.

Το ζευγάρι – που είναι γονείς της Zara και του Peter – είχε παντρευτεί τον Νοέμβριο του 1973.

Μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, η Άννα παντρεύτηκε τον Sir Timothy Laurence τον Δεκέμβριο του 1992 και είναι ακόμα μαζί.

Φωτιά ξεσπά στο κάστρο του Windsor

Το κάστρο Windsor, μια από τις κατοικίες της βασιλικής οικογένειας, είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο, στις 20 Νοεμβρίου 1992 παίρνει φωτιά, η οποία καταστρέφει 115 δωμάτια, σύμφωνα με το Royal Collection Trust.

Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα παρεκκλήσι αφού ένας ελαττωματικός προβολέας ξεκίνησε να πετά σπίθες δίπλα σε μια κουρτίνα. Η αποκατάσταση του κάστρου διήρκεσε πέντε χρόνια και ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997, στην 50ή επέτειο του γάμου της βασίλισσας και του πρίγκιπα Φιλίππου.

Ξεκινά η θητεία του John Major ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο πρωθυπουργός John Major εισβάλει επίσης στη σειρά ως ο ένατος πρωθυπουργός με τον οποίο συνεργάστηκε η βασίλισσα, διαδεχόμενος τη Margaret Thatcher.

Ο Major, σύμφωνα με την Washington Post, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που ήταν νεότερος από τη βασίλισσα και ήταν εκείνος που ανακοίνωσε στη Βουλή τον χωρισμό του Καρόλου και της Diana.

Έντονες αντιδράσεις για την σκηνή με την κηδεία της πριγκίπισσας Diana

Το αγαπημένο μας The Crown είναι γνωστό πως δημιουργεί ίντριγκες και αντιδράσεις, αυτή την φορά τα κατάφερε με την σκηνή από την κηδεία της πριγκίπισσας Diana, την οποία παρακολούθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπαρακτική στιγμή η οποία έχει γραφτεί στην ιστορία και δε θα ξεχάσουμε ποτέ τους δύο πρίγκιπες William και Harry να περπατούν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους.

Είναι μια στιγμή που τόσο ο πρίγκιπας William όσο και ο πρίγκιπας Harry έχουν περιγράψει τραυματική. Το 2017, ο πρίγκιπας William, αποκάλυψε ότι ήταν «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ».

Σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ της The Mail on Sunday, ο William Shawcross, ο επίσημος βιογράφος της βασίλισσας Ελισάβετ, έχει περιγράψει τη σειρά ως «κακή», ειδικά επειδή τώρα σχεδιάζει να μεταδώσει τις σκηνές της κηδείας τόσο σύντομα μετά το θάνατο της βασίλισσας. «Τίποτα δεν είναι ιερό για [τον σεναριογράφο του The Crown] Peter Morgan. Είναι μια ποταπή σειρά που λέει ψέματα στο κοινό και έχει βλάψει απίστευτα τη βασιλική οικογένεια, από τη βασίλισσα μέχρι και τον νέο μας βασιλιά».

Η Angela Levin, η οποία έχει γράψει μια βιογραφία του πρίγκιπα Harry, αποδοκίμασε την απόφαση του προγράμματος να συμπεριλάβει την κηδεία της πριγκίπισσας Diana. «Είναι απάνθρωπο από κάθε άποψη. Όταν πήγα για πρώτη φορά να πάρω συνέντευξη από τον Harry, με ρώτησε αν είχα δει το The Crown, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν no2. Είπα όχι και μου απάντησε: «Α, πρέπει να το δείτε. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν πριν φτάσουν σε εμένα».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι: «Η μητέρα μου είχε μόλις πεθάνει και έπρεπε να περπατήσω πίσω από το φέρετρό της, περιτριγυρισμένος από χιλιάδες ανθρώπους που με παρακολουθούσαν, ενώ εκατομμύρια άλλοι με έβλεπαν στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι κανένα παιδί θα έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο».

Ωστόσο, μιλώντας πρόσφατα στο Entertainment Tonight, η Elizabeth Debicki, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της πριγκίπισσας Diana στη νέα σεζόν, καθησύχασε τους θεατές ότι η τραγική απώλεια της Πριγκίπισσας της Ουαλίας αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ευαισθησία.

