H Gillian Anderson στη σειρά The Crown κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να ενσαρκώσει την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Margeret Thatcher, η οποία είχε έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο ομιλίας. Στη συνέντευξη που έδωσε στην Elisabeth Moss για το Variety Studio: Actors on Actors, η Anderson εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιτύχει την ομιλία της Margaret Thatcher.

Το The Crown έχει γοητεύσει τόσο το κοινό, όσο και τους κριτικούς, αν και η βασιλική οικογένεια έχει εκφράσει πολλές φορές τη δυσαρέσκειά της. Μπορούμε, όμως, να παραδεχτούμε πως η επιλογή του cast ήταν πολύ επιτυχημένη και όλοι οι ηθοποιοί έκαναν εξαιρετικά τη δουλειά τους, δίνοντας μοναδικές ερμηνείες. Μια από τις ερμηνείες του The Crown που ξεχώρισε ήταν αυτή της Gillian Anderson, η οποία ήταν πραγματικά αγνώριστη.