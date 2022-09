Χθες, 8/9/22, απεβίωσε σε ηλικία 96 χρόνων η εμβληματική Βασίλισσα Ελισάβετ, βυθίζοντας σε πένθος ολόκληρη την Βρετανία. Ο θάνατος της Μακροβιότερης Μονάρχη θα φέρει αλυσιδωτές εξελίξεις στο νησί, σε όλα τα επίπεδα, όπως στις αθλητικές διοργανώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά γεγονότα που έμειναν στην ιστορία και δείχνουν την σχέση της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον αθλητισμό και το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η αγάπη της για το ποδόσφαιρο

Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε πάντα ένα ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα, από μικρή ηλικία η Βασίλισσα όταν ήταν στην εξοχική κατοικία στο Balmoral της Σκωτίας, έπαιζε ποδόσφαιρο με την υπόλοιπη Βασιλική οικογένεια. Μάλιστα όπως υποστηρίζει o Robert Jobson, ειδικός του βρετανικού βασιλικού οίκου, η νεαρή τότε Βασίλισσα έπαιζε σαν τερματοφύλακας στα οικογενειακά παιχνίδια.

Ακόμα, το βρετανικό ποδόσφαιρο έχει συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την κυριαρχία της. Πιο αναλυτικά, ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας τον Μάιο του 1953, έχει συνδεθεί με την επίσημη στέψη της Βασίλισσας στον θρόνο, αφού συνέβη την ίδια μέρα. Ήταν 2 Μαΐου και ο συνδυασμός των 2 αυτών γεγονότων έκανε τον περισσότερο κόσμο να αγοράσει τηλεοράσεις στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είδε για πρώτη φορά και σε μεγάλους αριθμούς τη νέα της Βασίλισσα να δίνει το κύπελλο στον Στάνλεϊ Μάθιους, τον ιστορικό αρχηγό του Μπλάκπουλ και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Μετά από αυτό τον τελικό, η σχέση της Βασίλισσας με τον αθλητισμό ήταν αρκετά στενή. Πολύ μεγάλη στιγμή για το αγγλικό ποδόσφαιρο αποτελεί η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966 στον τελικό του Wembley, όπου ο αρχηγός της ομάδας των λιονταριών, Μπόμπι Μουρ, παρέλαβε το βαρύτιμο τρόπαιο από τα χέρια της Βασίλισσας.

Οι αγαπημένες της ομάδες

Η σχέση της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον αθλητισμό φαίνεται πέραν από το ενδιαφέρον της για το ποδόσφαιρο και από το γεγονός ότι είχε μια προτίμηση στη Γουέστ Χαμ τη δεκαετία του 1960, ακριβώς όταν ο Μουρ ήταν ο αρχηγός, σύμφωνα με άτομα που συνδέονται με τον Βρετανικό Βασιλικό Οίκο. Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2007, η αυτού Μεγαλειότης εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ιστορική ομάδα της Άρσεναλ, όταν δέχτηκε όλο το επιτελείο και τους παίχτες της ομάδας του Βόρειου Λονδίνου, στο Παλάτι του Buckingham για να τους δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μάλιστα, ο τότε νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας του Αρσέν Βενγκέρ, Σέσκ Φάμπρεγας, είχε αναφέρει ότι η Μονάρχης ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Άρσεναλ. Ωστόσο, φημολογείται ότι η αγάπη της για την ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ είχε ξεκινήσει από την εποχή που ο Αλσατός τεχνικός είχε οδηγήσει την Άρσεναλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας την περίοδο 2003-04, μένοντας αήττητη.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί

Μετά τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ, όλο το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί, με τις αγγλικές ομάδες να ποστάρουν στους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα λόγια, θέλοντας να συλλυπηθούν στην οικογένειά της. Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί η αναβολή όλων των παιχνιδιών στην Αγγλία, παρόλα αυτά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έρχονται από το νησί, αναφέρουν ότι η Βρετανική Κυβέρνηση επιτρέπει την αγωνιστική δράση το σαββατοκύριακο.

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Βρετανικής Κυβέρνησης: «Δεν υπάρχει υποχρέωση ακύρωσης ή αναβολής εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή κλεισίματος χώρων διασκέδασης κατά την περίοδο του Εθνικού Πένθους.



Αυτό αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών. Ως ένδειξη σεβασμού, οι οργανισμοί μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ακύρωσης ή αναβολής εκδηλώσεων ή κλεισίματος χώρων την ημέρα της Κρατικής Κηδείας.



Δεν έχουν καμία υποχρέωση να το κάνουν και αυτό αφήνεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.



Αν προγραμματίζονται αθλητικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις για την ημέρα της Κρατικής Κηδείας, οι οργανισμοί μπορεί να θέλουν να προσαρμόσουν τους χρόνους των εκδηλώσεων, ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις ώρες των τελετών και των σχετικών πομπών.



Σε ένδειξη σεβασμού και σύμφωνα με τον τόνο του Εθνικού Πένθους, οι διοργανωτές μπορεί να επιθυμούν να κρατήσουν ένα χρονικό διάστημα σιωπής ή/και να παίξουν τον Εθνικό Ύμνο στην έναρξη των εκδηλώσεων ή των αθλητικών αγώνων και οι παίκτες μπορεί να θέλουν να φορούν μαύρα περιβραχιόνια».

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Τέλος, η αρμόδια αρχή της Premier League με ανακοίνωση της έκανε γνωστή την απόφασή της να αναβληθούν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου απονέμοντας φόρο τιμής στην αυτού Μεγαλειότης, ενώ η διοργανώτρια αρχή των μικρότερων κατηγοριών της Αγγλίας, είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αναβολή των σημερινών αναμετρήσεων Μπέρνλι-Νόριτς και Τρανμίρ-Στόκπορτ.

