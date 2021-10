Ο θάνατος της διευθύντριας φωτογραφίας στα γυρίσματα της ταινίας “Rust” από πυροβολισμό του σταρ Alec Baldwin είναι η τελευταία ζοφερή υπενθύμιση των κινδύνων των ταινιών. Το τραγικό ατύχημα δεν είναι παρά ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στην λίστα με τους θανάτους που προκλήθηκαν από ακροβατικά, πυρκαγιές, εκρήξεις και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων όλα αυτά τα χρόνια.

Brandon Lee πεθαίνει στην διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Crow’ το 1993

Ο θάνατος της κινηματογραφίστριας έχει δυστυχώς πολλά κοινά σημεία με αυτόν του Brandon Lee, του γιού του θρύλου των πολεμικών τεχνών και της υποκριτικής Bruce Lee. Ο BrandonLee ήταν ανερχόμενο αστέρι στο χώρο της ηθοποιίας αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια. Το 1993, σε ηλικία 28 ετών πυροβολήθηκε θανάσιμα από όπλο που περιείχε άσφαιρα κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Crow’.

Η οικογένεια του BrandonLee δημοσίευσε ένα tweet την Παρασκευή 22/10 μετά το θανατηφόρο περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας “Rust”, γράφοντας: “Κανείς δεν πρέπει ποτέ να σκοτωθεί με όπλο σε ένα πλατό ταινίας. Τελεία”.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔