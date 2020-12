Click away το λένε στο New York. Στην Ελλάδα το λενε "φέρε ρε μάστορα την Παραγγελία, έχω παρκάρει παράνομα…" #clickaway

Μία σύγχυση έχει δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης με τους περισσότερους να αναρωτιούνται πώς θα πραγματοποιείται η παραλαβή από το κατάστημα, πώς θα δοκιμάζει ο κόσμος αυτά που αγοράζει, αν θα έχουν click away τα Jumbo και γιατί το click away δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.