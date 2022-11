Όπως μας είχε αποκαλύψει και ο Dominic West, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο ως Πρίγκιπας Κάρολος στις δύο τελευταίες σεζόν του The Crown, η σεζόν 5 περιλαμβάνει και το περιβόητο τηλεφώνημα που διέρρευσε μεταξύ του τότε διαδόχου του θρόνου και της Καμίλας. Εμείς το είδαμε, σοκαριστήκαμε και σου περιγράφουμε όλες τις λεπτομέρειες πίσω από αυτή την…kinky, θα έλεγε κανείς, κλήση.

Στο επεισόδιο, «The Way Ahead», η συνομιλία που είναι γνωστή ως Camillagate – ή Tampongate αναπαράγεται από τους δύο ηθοποιούς, καθώς το ιστορικό δράμα του δημιουργού Peter Morgan καλύπτει τα πολλαπλά σκάνδαλα της βασιλικής οικογένειας που έγιναν γνωστά στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Εμείς σου παρουσιάζουμε με απόλυτη λεπτομέρεια την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτήν την ηχογράφηση, στην οποία ο Κάρολος ακούγεται να συγκρίνει τον εαυτό του με ένα από τα ταμπόν της Καμίλας, αντικειμενικά, πιστεύεις ότι είναι καλή ατάκα για πέσιμο;

Αναρωτιέμαι τι μπορεί να σκέφτονται οι ηθοποιοί για την εκτέλεση αυτής της σκηνής…

Πότε έλαβε χώρα το ερωτικό τηλεφώνημα Καμίλας Καρόλου;

Η κλήση μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, καθώς ο πρίγκιπας ετοιμαζόταν να δώσει μια ομιλία στην Οξφόρδη σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα σχολεία. (Αυτό ήταν ένα θέμα που απασχολούσε έντονα τους βασιλικούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι New York Times «σχολίαζαν τον τρόπο που οι πολίτες της σημερινής Βρετανίας μιλούν και γράφουν τη γλώσσα τους», παραπονούμενοι ότι υπήρχε «ένα «θεμελιώδες πρόβλημα» σχετικά με το πώς διδάσκονται τα αγγλικά στα βρετανικά σχολεία).

Εκείνο το βράδυ, ο Κάρολος είχε επισκεφτεί το σπίτι της Anne Grosvenor, της Δούκισσας του Ουέστμινστερ, γνωστή και ως Nancy στο Τσεσάιρ, όταν τηλεφώνησε για έξι ολόκληρα λεπτά στην Καμίλα, η οποία βρισκόταν στο σπίτι της με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του τότε συζύγου της, Andrew Parker Bowles, για τα γενέθλια του γιου της.

Τι ειπώθηκε στην πραγματικότητα;

Ενώ ο Κάρολος και η Καμίλα συζητούν αρχικά την ομιλία που καλείται να εκφωνήσει, η συζήτηση αποκτά ερωτική διάθεση, με τον πρίγκιπα να καταλήγει να μιλά για τα ταμπόν της. Γιατί αν δεν είναι αυτός τρόπος να ανάψεις έναν άνθρωπο, τότε ποιος είναι;

Η συνομιλία, λοιπόν, εξελίχθηκε ως εξής:

Καμίλα : Μμμμ, το ίδιο κι εγώ. Σε χρειάζομαι όλη την εβδομάδα. Όλη την ώρα.

Κάρολος: Θέλω να ζήσω μέσα στο παντελόνι σου ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο!

Καμίλα: (γέλια) Σε τι πρόκειται να μεταμορφωθείς, σε βρακί; (Σε αυτό το σημείο και οι δύο γελούν)

Κάρολος: Ή θα μπορούσα να είμαι ένα Tampax (μάρκα ταμπόν). Αυτή θα ήταν η τύχη μου!

Καμίλα: Είσαι ένας ηλίθιος, τι θαυμάσια ιδέα.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις όταν η κλήση δημοσιεύθηκε;

Ενώ ηχογραφήθηκε το 1989, το τηλεφώνημα δεν διέρρευσε απευθείας στον Τύπο, έγινε, όμως, ορισμένα χρόνια αργότερα, το 1993. Σύμφωνα με το The Mirror, η απομαγνητοφώνηση της κλήσης δημοσιεύτηκε από το People τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, μόλις ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του Καρόλου και της πριγκίπισσας Diana τον Δεκέμβριο του 1992.

Η Mirror αναφέρει επίσης ότι «η ηχογράφηση προκάλεσε σοκ στο παλάτι καθώς και οι δύο ήταν παντρεμένοι την ώρα της συνομιλίας. Επίσης προκάλεσε το διαζύγιο της Καμίλας από τον Andrew Parker Bowles».

Είχε, επίσης, μια διαρκή επίδραση στον Κάρολο. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας του βιβλίου «Charles – The Man Who Will Be King» έγραψε ότι ο πρίγκιπας «παραμένει βαθιά ντροπιασμένος για την αμηχανία που προκάλεσε στη μητέρα του, λυπάται βαθιά για τον πόνο που προκάλεσε τόσο στα παιδιά του όσο και στα παιδιά της Καμίλα».

Και όχι μόνο αυτό, η Diana φέρεται να αηδίασε από τη συνομιλία, αποκαλώντας την ηχογράφηση «άρρωστη». Ωστόσο, η αείμνηστη πριγκίπισσα έγινε το αντικείμενο του νέου σκανδάλου, όταν μια συνομιλία της με τον James Gilbey διέρρευσε στον Τύπο το 1992. Το περιστατικό έγινε γνωστό ως Squidgygate λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Gilbey αναφερόταν στην Diana ως Squidgy.

