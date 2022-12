Ονομάζεται La Quema del Diablo, το «Burning of the Devil». Η ιδέα για τους κατοίκους είναι να κάψουν όλα τα κακά από την προηγούμενη χρονιά και να ξεκινήσουν μια νέα χρονιά από τις στάχτες.

you might also like