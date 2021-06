Τον προηγούμενο μήνα βρέθηκαν και πάλι μαζί στο Friends The Reunion χαρίζοντάς μας απίστευτες στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Γυρνώντας στο σήμερα, τα Φιλαράκια και ο James Corden αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό επεισόδιο του The Late Late Show κι εμείς τους απολαμβάνουμε.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer επανενώθηκαν και στα τέλη Μαΐου απολαύσαμε ένα υπέροχο Reunion που θα μας μείνει και θα τους μείνει αξέχαστο. Ήταν ένα επεισόδιο που αγαπήσαμε και σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε, όμως η αγαπημένη μας παρέα δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε και πόσο δεμένη είναι.

Οι έξι ηθοποιοί εμφανίστηκαν στην εκπομπή του James Corden, The Late Late Show, δημιουργώντας ένα ακόμα ξεχωριστό επεισόδιο και συνεχίζοντας να αποκαλύπτουν πράγματα που δεν είχαμε ιδέα γι’ αυτούς, όπως έκαναν και στην επανένωσή τους.

Τι έγινε στο Carpool Karaoke του James Corden με τα Φιλαράκια;

Ο παρουσιαστής οδηγούσε ένα αμαξίδιο και ακολουθώντας μια διαδρομή πήρε από το δρόμο έναν – έναν τους ηθοποιούς. Η Lisa Kudrow και η Courteney Cox ήταν οι πρώτες που του ζήτησαν μια βόλτα, ακολούθησαν ο Matt LeBlanc και η Jennifer Aniston και τέλος, ο Matthew Perry και ο David Schwimmer.

Κάνοντας τη βόλτα τους, ο James Corden έβαλε το εμβληματικό τραγούδι των Friends, I’ll be there for you, και φυσικά κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στο να τραγουδήσει.

«Πάντα ήθελα να κάνω Carpool Karaoke» είπε η Courteney Cox, ενώ ο παρουσιαστής που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει είπε στην κάμερα «Ειλικρινά, μόλις πήγα να σκοτώσω το καστ από τα Φιλαράκια». Πάντως, όλοι είναι καλά και στη συνέχεια ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Central Perk, το γνωστό καφέ που βρισκόντουσαν οι χαρακτήρες της σειράς.

Και φυσικά η συζήτηση μεταξύ τους ήταν απολαυστική. Η Lisa Kudrow αποκάλυψε πως ήταν εκείνη που τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια της στα γυρίσματα, ενώ η Jennifer Aniston είπε ότι είχε κλέψει πλήθος ρούχων, τα οποία μάλιστα φοράει μέχρι σήμερα.

Δες το ξεχωριστό επεισόδιο που δημιούργησαν τα Φιλαράκια και ο James Corden:

