Η Disney συνεργάζεται με το Make A Wish και την καμπάνια «From Our Family toy Yours» και προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα τις ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Για κάθε download του τραγουδιού, Love Runs Deeper, από τον μουσικό της jazz, Gregory Porter, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, το 100% των εσόδων θα δοθεί στον οργανισμό.

