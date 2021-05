Τα MTV Awards 2021 πραγματοποιήθηκαν και μας άφησαν έκπληκτους με τα shows που τελικά βραβεύτηκαν. Ποια σειρά σάρωσε και ήταν ο μεγάλος νικητής;

Τα βραβεία MTV Movie & TV awards 2021 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 16 Μαΐου με παρουσιάστρια την Leslie Jones. Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχτηκε η μίνι-σειρά WandaVision που κατάφερε να λάβει πολλά Golden Popcorns, ενώ κέρδισε το βραβείο και στην κατηγορία Best Show. Μάλιστα, και οι πρωταγωνίστριες Elizabeth Olsen και Kathryn Han βραβεύτηκαν στις κατηγορίες Best Performance και Best Villain αντίστοιχα, ενώ μοιράστηκαν και το βραβείο στην κατηγορία Best Fight.

All *I* know is that Elizabeth Olsen and Kathryn Hahn gave us everything & more with this Best Show acceptance speech. 👏



Congrats, @wandavision! #MTVAwards pic.twitter.com/eX087vyM3W — MTV (@MTV) May 17, 2021

Ένα βραβείο που ξεχώρισε ήταν αυτό της Καλύτερης Ερμηνείας σε Ταινία που απονεμήθηκε στον Chadwick Boseman για το Ma Rainey’s Black Bottom.

Η Scarlett Johansson, η ηθοποιός του Black Widow, τιμήθηκε με το Βραβείο Generation, όμως καθώς έλεγε τον ευχαριστήριο λόγο της, ο σύντροφός της, Colin Jost, της έκανε μια επική φάρσα που θα μείνει στην ιστορία των βραβείων, περιλούζοντάς τη με πράσινη γλίτσα. Η ηθοποιός άρχισε να φωνάζει, ενώ ο Jost με ένα χαμόγελο λέει: «MTV! Λερωθήκατε!». Τότε η Johansson του είπε ότι δεν είναι η σωστή τελετή και «Αυτό είναι από το Nickelodeon!».

Τα shows που ξεχωρίσαμε από τα MTV Awards 2021

Καλύτερη Ταινία: To All the Boys: Always and Forever

Καλύτερο Πρόγραμμα: WandaVision

Καλύτερη Ερμηνεία σε Ταινία: Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερος Ήρωας: Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Καλύτερη Ερμηνεία σε Κωμωδία: Leslie Jones – Coming 2 America

Καλύτερο Φιλί: Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

Πρωτοποριακή ερμηνεία: Regé-Jean Page – Bridgerton

Εσύ ποιο από αυτά θα δεις πρώτο;

