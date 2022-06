Ο ηθοποιός Matthew McConaughey εξέφρασε τις έντονες συναισθηματικές του απόψεις στη συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου την Τρίτη, 7/6, περιγράφοντας τις ιστορίες όσων έχασαν τη ζωή τους στο μακελειό στο δημοτικό σχολείο στο Uvalde του Τέξας. Ο ηθοποιός με την συγκλονιστική του ομιλία, ζήτησε περισσότερη δράση για τον έλεγχο των όπλων.

Ο McConaughey, ένας ντόπιος του Uvalde, αποκάλυψε ότι αυτός και η σύζυγός του, Camila Alves, πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας με τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στη γενέτειρά του.

Έδειξε φωτογραφίες από τα έργα τέχνης τους και έφερε στην αίθουσα του Λευκού Οίκου τα πράσινα παπούτσια Converse που φορούσε ένα κορίτσι κάθε μέρα, τα οποία τα χρησιμοποίησαν για να αναγνωρίσουν το σώμα της μετά τον πυροβολισμό. Είχε σχεδιάσει μια καρδιά στο ένα από τα παπούτσια. Ο ηθοποιός τόνισε ότι έπρεπε να πει τις ιστορίες τους για να δείξει πώς έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να τιμήσουν τις ζωές των 19 παιδιών και των δύο δασκάλων που σκοτώθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Robb τον περασμένο μήνα.

«Ξέρετε τι ήθελε ο καθένας από αυτούς τους γονείς, τι μας ζήτησαν; Αυτό που ο κάθε γονιός ξεχωριστά εξέφρασε με τον δικό του τρόπο στην Camila και σε μένα; ​​Ότι θέλουν τα όνειρα των παιδιών τους να συνεχιστούν. Θέλουν να κάνουν την απώλεια της ζωής τους σημαντική», τόνισε ο McConaughey.

Είπε ότι υπάρχει τώρα ένα «παράθυρο» ώστε να θεσπιστεί ουσιαστική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα όπλα και ζήτησε καθολικούς ελέγχους ιστορικού, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ηλικίας για την αγορά ενός AR-15 στα 21.

«Πρόκειται για λογικούς, πρακτικούς, τακτικούς κανονισμούς για το έθνος, τις πολιτείες, τις κοινότητες, τα σχολεία και τα σπίτια μας. Οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες όπλων έχουν βαρεθεί την κακοποίηση και την πειρατεία από διαταραγμένα άτομα. Αυτοί οι κανονισμοί δεν είναι ένα βήμα πίσω, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός», είπε ο McConaughey στην ομιλία του που διήρκησε περίπου 20 λεπτά.

