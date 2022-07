Ο Sergey Young, συγγραφέας του “The Science and Technology of Growing Young”, είναι ο ιδρυτής του Longevity Vision Fund και έχει μια αποστολή: Να επεκτείνει την υγιή διάρκεια ζωής για τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, ο Sergey Young προτείνει μερικές απλές και πολύ εύκολες συμβουλές μακροζωίας που μπορούμε όλοι να τις ακολουθήσουμε.

you might also like