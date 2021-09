Η Chanel Haute Couture έβαλε τα δυνατά της για να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό φόρεμα για το κεντρικό look της Kristen Stewart, στην αφίσα όπου υποδύεται την πριγκίπισσα Diana στην ταινία “Spencer”.

Εδώ και κάποιες εβδομάδες η NEON και η Topic Studios κυκλοφόρησαν την πρώτη επίσημη αφίσα για την ταινία “Spencer”, το επερχόμενο δράμα του σκηνοθέτη Pablo Larraín, το οποίο θα παρουσιάσει ένα στιγμιότυπο μιας κρίσιμης στιγμής στη ζωή της Diana, η οποία δεν είναι άλλη από τη διάλυση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο. Η Stewart φαίνεται να κλαίει στην αφίσα με ένα περίτεχνο φόρεμα, κατάλληλο για μια νύφη.

Για την ταινία, η Vogue Paris αναφέρει ότι η Chanel αναδημιούργησε ένα φόρεμα από την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 1988 Haute Couture, μια επιχείρηση η οποία χρειάστηκε τουλάχιστον 1.034 ώρες εργασίας. Οι 700 ώρες χρειάστηκαν μόνο για τα περίπλοκα κεντήματα με χρυσές και ασημένιες παγιέτες που σχηματίζουν μοτίβα λουλουδιών.

Το στράπλες βραδινό φόρεμα, με το σατέν φιόγκο δεμένο μπροστά από τη μέση, εμφανίζεται, επίσης, στο πρώτο teaser από το trailer της ταινίας, καθώς ο χαρακτήρας της Kristen Stewart κατεβαίνει βιαστικά έναν διάδρομο, καθώς την ακολουθούν και δύο μέλη του προσωπικού.

Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου τον Δεκέμβριο του 1991, όταν η πριγκίπισσα Diana συνόδεψε τη βασιλική οικογένεια για τα Χριστούγεννα στο Sandringham Estate, την περίοδο όπου αποφάσισε να χωρίσει και να εγκαταλείψει τον πρίγκιπα Κάρολο.

It took 1054 hours of work to make the sublime Haute Couture dress that Kristen Stewart wears as Princess Diana in “Spencer”, Pablo Larraín's highly anticipated new biopic.



