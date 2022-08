Η Sanna Marin, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, περνάει εξονυχιστικό έλεγχο μετά τη διαρροή ενός προσωπικού της βίντεο, στο οποίο χορεύει ξέφρενα με τους φίλους της. Χιλιάδες γυναίκες, όμως, έσπευσαν να ανεβάσουν το δικό τους βίντεο στο οποίο διασκεδάζουν, με σκοπό να σταθούν στο πλευρό της.

Είναι μια αλήθεια που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι όλοι πρέπει να ξεφεύγουμε μία στο τόσο, ακόμα κι όταν τυχαίνει να είσαι επικεφαλής μιας ολόκληρης χώρας.

Παρόλα αυτά, τα βίντεο της Sanna Marin, της Φινλανδής πρωθυπουργού, που διέρρευσαν, στα οποία φαίνεται να χορεύει και να τραγουδά με τους φίλους της, έχουν προκαλέσει διαμάχες την τελευταία εβδομάδα, με τους επικριτές της πολιτικού να χρησιμοποιούν το βίντεο για να αμφισβητήσουν την ωριμότητα και την ικανότητά της.

Σε απάντηση, η Marin έκτοτε ολοκλήρωσε ένα τεστ ναρκωτικών και υπερασπίστηκε τις ενέργειές της, υποστηρίζοντας ότι απολάμβανε χρόνο με τους φίλους της.

«Θέλω να δείξω ότι υπάρχουν απλοί άνθρωποι με συνηθισμένη ζωή σε αυτές τις δουλειές», είπε στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης την περασμένη Πέμπτη (18 Αυγούστου). «Έχω οικογενειακή ζωή, έχω επαγγελματική ζωή και έχω ελεύθερο χρόνο να περάσω με τους φίλους μου. Σχεδόν το ίδιο με πολλούς ανθρώπους της ηλικίας μου».

Εκτός από την οργή, ωστόσο, η συμπεριφορά της Marin –και η αντίδραση που προκάλεσε– οδήγησε πολλές γυναίκες να μιλήσουν υπέρ της πρωθυπουργού και να αναρωτηθούν γιατί οι γυναίκες έχουν τόσο υψηλά πρότυπα στην ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή.

Ειδικότερα, μια τάση που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δύο ημέρες, βλέπει γυναίκες να δημοσιεύουν βίντεο από τα πάρτι τους, χρησιμοποιώντας το hashtag #SolidarityWithSanna.

Σύμφωνα με το φινλανδικό γυναικείο περιοδικό Alt For Damerne, το συγκεκριμένο trend στοχεύει να δείξει πώς ο χορός, το τραγούδι και η διασκέδαση με φίλους δεν είναι σημάδι ότι κάποιος δεν είναι επαγγελματίας ή κακός στη δουλειά του, είναι απλώς ένα σημάδι ότι ξέρει να περνάει καλά.

Από τότε, το hashtag έχει προσελκύσει εκατοντάδες δημοσιεύσεις από γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλιανής πολιτικού Fiona Patten.

If letting off steam at a party is the worst thing your prime minister has done, then you're a pretty lucky country. 🇫🇮 #solidaritywithsanna pic.twitter.com/0jGJBKuZ0M