Οι Χρυσές Σφαίρες επέστρεψαν και ήταν λαμπερές και γεμάτες εκπλήξεις. Οι νικητές ήταν πολλοί και τα highlights της βραδιάς πρόκειται να συζητηθούν για πολύ καιρό. Εμείς είμαστε εδώ κι έχουμε συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι από την μεγάλη κινηματογραφική βραδιά!

Τα 80ά Βραβεία Χρυσής Σφαίρας προβλήθηκαν στην τηλεόραση για πρώτη φορά αφού ένα σκάνδαλο που αφορά τόσο την ηθική, όσο και την οικονομική διαφορετικότητα είχε ξεσπάσει για το Hollywood Foreign Press Association, την παραγωγή πίσω από τα βραβεία, και οδήγησε το NBC να μην μεταδώσει την τελετή του 2022. Έτσι, το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν πραγματικά αν οι διοργανωτές θα μπορούσαν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και του Holywood.

Στα ευχάριστα της βραδιάς, όμως, μεταξύ των μεγάλων νικητών ήταν η κωμωδία του ABC «Abbott Elementary» με 3 βραβεία και η 2η σεζόν της σειράς «The White Lotus» του HBO απέσπασε 2 βραβεία. Το «House of the Dragon» του HBO, εν τω μεταξύ, κέρδισε κορυφαίες διακρίσεις για την «Καλύτερη τηλεοπτική σειρά — Δράμα».

Πέρα από τα βραβεία, όμως, υπάρχουν ορισμένα πραγματάκια που πρέπει να σχολιάσουμε. Τα highlights της λαμπερής βραδιάς ήταν πολλά και δε γίνεται να τα αφήσουμε έτσι!

Ο Austin Butler και η φωνή του Elvis που δεν θα πεθάνει

Εάν είσαι fan του «Elvis», ξέρεις ότι ο σταρ Austin Butler, ο οποίος υποδύεται τον Βασιλιά της ροκ στην ταινία του Baz Luhrmann, συνεχίζει να μιλάει με παρόμοια φωνή με αυτή του Elvis. Νιώθουμε ότι δε θα σταματήσει ποτέ! Όχι ότι δεν είναι σέξι…

Austin Butler wins Best Actor in a Drama Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/Jx1dUpB3D3 — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

i just need to know if austin butler is doing the elvis voice for DUNE 2 — karen han (@karenyhan) January 11, 2023

If a Canadian Mouseketeer like Ryan Gosling can decide to talk like a De Niro character for the rest of his life, then I'll allow Austin Butler to keep doing his Elvis voice — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 11, 2023

Η viral στιγμή της Michelle Yeoh

Όταν τη φώναξαν στη σκηνή για να παραλάβει την πρώτη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας της, ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα στο Hollywood. Όπως έφτανε στο σήμερα, «έχασε» τους χρόνους που της είχε δώσει η παραγωγή για να μην ξεφύγει το πρόγραμμα. Έτσι, άρχισε να ακούγεται η μουσική του «συντόμευε».

Η πρωταγωνίστρια γύρισε το κεφάλι προς τα πίσω και είπε «σκάστε, γιατί μπορώ να σας δείρω όλους. Και αυτό το λέω σοβαρά» και πρόσθεσε «θα καθίσω εδώ και θα ζήσω όλα τα συναισθήματα έως ότου συνειδητοποιήσω τι έγινε. Μιλάμε για 40 χρόνια δουλειάς».

Μιλούσε για 3.45 λεπτά!

"I'm just gonna stand here and take this all in. 40 years. Not letting go of this."



Michelle Yeoh accepts her #GoldenGlobe. https://t.co/IpBnF0ZqEp pic.twitter.com/EbQZk624xD — Variety (@Variety) January 11, 2023

Ο Volodymyr Zelenskyy και το «ειδικό μήνυμα ειρήνης»

Όπως είχε ανακοινωθεί, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του show για να ευχαριστήσει «τους ελεύθερους ανθρώπους του ελεύθερου κόσμου» για τη συνεχή υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση του πολιτικού σε μια μεγάλη αμερικανική εκδήλωση βραβείων. Να υπενθυμίσουμε πως είχε εμφανιστεί διαδικτυακά κατά τη διάρκεια των Grammy τον Απρίλιο για να παροτρύνει τους θεατές να υποστηρίξουν την Ουκρανία και την ελευθερία.

Η ομιλία του παρουσιαστή της βραδιάς, Jerrod Carmichael

«Είμαι ο οικοδεσπότης σας Jerrod Carmichael και θα σας πω γιατί είμαι εδώ. Είμαι εδώ επειδή είμαι μαύρος. Δεν θα πω ότι ο HFPA ήταν μία ρατσιστική οργάνωση, αλλά δεν είχαν ούτε ένα μαύρο μέλος, μέχρι που πέθανε ο George Floyd. Κάντε ό,τι θέλετε με αυτή την πληροφορία».

«Δέχτηκα τη δουλειά θεωρώντας ότι δεν είχαν αλλάξει τίποτα. Άκουσα ότι προσέλαβαν 6 νέα μαύρα μέλη. Συγχαρητήρια». Μπορεί τα λεφτά να ήταν ο λόγος που πήγε, αλλά τουλάχιστον είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι για τα βραβεία.

Σε ένα τυπικό show βραβείων, όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι, φυσικά, ποιος και τι θα κερδίσει από τις κορυφαίες διακρίσεις. Ας μάθουμε λοιπόν!

Χρυσές Σφαίρες – Νικητές 2023: Αναλυτικά η λίστα:

Best Motion Picture – Drama

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans (WINNER)

Tár

Top Gun: Maverick

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama

Cate Blanchett, Tár (WINNER)

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama

Austin Butler, Elvis (WINNER)

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Best Motion Picture – Musical or Comedy

Babylon

The Banshees of Inisherin (WINNER)

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy

Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, The Menu

Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once (WINNER)

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver, White Noise

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin (WINNER)

Ralph Fiennes, The Menu

Best Motion Picture – Animated

Guillermo del Toro’s Pinocchio (WINNER)

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Best Motion Picture – Non-English Language

All Quiet on the Western Front (Germany)

Argentina, 1985 (Argentina) (WINNER)

Close (Belgium)

Decision to Leave (South Korea)

RRR (India)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever (WINNER)

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, She Said

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once (WINNER)

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Best Director — Motion Picture

James Cameron, Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans (WINNER)

Best Screenplay – Motion Picture

Todd Field, Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin (WINNER)

Sarah Polley, Women Talking

Steven Spielberg, Tony Kushner, The Fabelmans

Best Original Score – Motion Picture

Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

Alexandre Desplat, Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hildur Gudnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon (WINNER)

John Williams, The Fabelmans

Best Original Song – Motion Picture

“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

“Ciao Papa,” Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

“Hold My Hand,” Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)

“Lift Me Up,” Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson (Black Panther: Wakanda Forever)

“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR) (WINNER)

Best Television Series – Drama

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon (WINNER)

Ozark

Severance

Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria (WINNER)

Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone (WINNER)

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Best Television Series – Musical or Comedy

Abbott Elementary (WINNER)

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy

Quinta Brunson, Abbott Elementary (WINNER)

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear (WINNER)

Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Black Bird

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus (WINNER)

Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television

Jessica Chastain, George and Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout (WINNER)

Best Performance by an Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (WINNER)

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Jennifer Coolidge, The White Lotus (WINNER)

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza, The White Lotus

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird (WINNER)

Richard Jenkins, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam & Tommy

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Musical-Comedy or Drama Television Series

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark (WINNER)

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Musical-Comedy or Drama Television Series

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams, Abbott Elementary (WINNER)

Henry Winkler, Barry

