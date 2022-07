Το σκάνδαλο που έφερε την απαρχή του κινήματος #MeToo, ενός κινήματος που θα θέλαμε να μην έχει λόγο ύπαρξης, αλλά στον κόσμο που ζούμε δυστυχώς είναι απαραίτητο. Μετά τις αποκαλύψεις για τις κακοποιήσεις που έχει κάνει ο Harvey Weinstein, πλήθος ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο στάθηκαν δίπλα στα θύματα κι αποφάσισαν να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, αλλά και να καταγγείλουν τους κακοποιητές τους. Πριν λίγο καιρό μάθαμε ότι η ταινία She Said θα βασιστεί στις αποκαλύψεις γύρω απ’ την δράση του σκηνοθέτη, και μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για το σκάνδαλο Weinstein.

