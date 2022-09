H αθλήτρια-θρύλος του παγκόσμιου τένις, η Serena Williams σε ηλικία 41 ετών και έχοντας κατακτήσει 23 Grand Slam αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, μετά την ήττα της από την Ajla Tomljanović στον 3ο γύρο του US Open. Η Αμερικανίδα αθλήτρια, ακόμη και στο τελευταίο λεπτό, πάλεψε μέχρι τον τελευταίο πόντο, στη διάρκεια ενός συγκλονιστικού αγώνα.

H Serena Williams έχει πάντα ένα σχέδιο, κι αυτό της το έμαθε ο πατέρας της

Η Serena Williams αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της, όχι μόνο στο τένις, αλλά σε όλο τον αθλητισμό. Ο τελευταίος αγώνας στην σπουδαία καριέρα της ολοκληρώθηκε με την Αμερικανίδα να χάνει από την Ajla Tomljanović με 2-1 σετ και να δέχεται την αποθέωση του κοινού.

Σε μια χαρούμενη, γεμάτη δάκρυα συνέντευξη, μετά το τέλος του αγώνα της με την Ajla Tomljanović, η θρυλική τενίστρια ευχαρίστησε τους γονείς της, και ιδιαίτερα την αδερφή της, Venus, λέγοντας ότι τους είναι πολύ ευγνώμων γιατί εκείνοι ξεκίνησαν τα πάντα.

«Σε ευχαριστώ μπαμπά, ξέρω πως παρακολουθείς. Σε ευχαριστώ μαμά. Όλα ξεκίνησαν από τους γονείς μου, τους είμαι τόσο ευγνώμων. Αυτά είναι δάκρυα χαράς, υποθέτω. Δεν θα γινόμουν η Serena αν δεν υπήρχε η Venus. Σε ευχαριστώ Venus»!

Επιπλέον, συγκινημένη θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που την έχει στηρίξει σε κάθε της αγώνα «Είμαι τόσο ευγνώμων για κάθε άνθρωπο που φώναξε Go Serena. Με υποστηρίζετε για δεκαετίες. Ήταν ένα διασκεδαστικό ταξίδι».

Η Williams ρωτήθηκε αν θα επανεξετάσει την πορεία της μακριά από το τένις, όπως έχει πει. «Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», απάντησε η ίδια γελώντας και σχολίασε την ήττα της λέγοντας πως «Προσπάθησα. Η Ajla απλά έπαιξε λίγο καλύτερα».

What a week. What an evening.



Thank you, #Serena. pic.twitter.com/KJ1zDkQGUs