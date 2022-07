Η ιστορία πίσω από την εκρηκτική συνέντευξη του πρίγκιπα Andrew στο «Newsnight» του BBC το 2019 μετατρέπεται σε ταινία μεγάλου μήκους κι εμείς ανυπομονούμε να δούμε το μεγάλο σκάνδαλο που έχει στιγματίσει την Βασιλική Οικογένεια στην μεγάλη οθόνη. Πάρε pop corn!

Η συνέντευξη στο «Newsnight», στην οποία ο πρίγκιπας μίλησε για τη φιλία του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Jeffrey Epstein, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Η ταινία, που ονομάζεται «Scoop», θα δραματοποιήσει το πώς η εκπομπή εξασφάλισε τη συνέντευξη, καθώς και τα backstage στα γυρίσματά της.

Ταινία με σκάνδαλο του πρίγκιπα Andrew: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Οι διαπραγματεύσεις στα παρασκήνια θα δημιουργήσουν «πολύ μεγάλο δράμα», δήλωσε ο σεναριογράφος της ταινίας, Peter Moffat στο site Deadline.

«Πώς αποφάσισε ότι ήταν καλή ιδέα να δώσει μια μεγάλη μεγάλη συνέντευξη με την Emily Maitlis στο BBC;» πρόσθεσε ο Moffat, ο οποίος έχει εργαστεί και για το «Criminal Justice» του BBC και για το αμερικανικό remake του «The Night Of», καθώς και για το «Silk», «Your Honor», «Undercover» και «61st Street».

Το «Scoop» βασίζεται στο βιβλίο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews» του πρώην παραγωγού του «Newsnight» Sam McAlister.

Στη συνέντευξη με την παρουσιάστρια Emily Maitlis, ο πρίγκιπας συζήτησε επίσης τη φιλία του με την Ghislaine Maxwell, η οποία έκτοτε έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή βοήθησε τον Epstein να κακοποιήσει νεαρά κορίτσια.

Ο δούκας της Υόρκης αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με μια 17χρονη τότε κοπέλα – τη Virginia Giuffre – λέγοντας ότι ήταν στο Pizza Express την ημέρα που επρόκειτο να γίνει η συνάντηση.

VIRGINIA ROBERTS

Η συνέντευξη θεωρήθηκε ευρέως ως «καταστροφική» και το όλο επεισόδιο έχει κάνει τεράστια ζημιά στη φήμη του πρίγκιπα.

Τον Φεβρουάριο, ανακοινώθηκε ότι οι στρατιωτικοί του τίτλοι και οι βασιλικές του προστάξεις θα επέστρεφαν στη Βασίλισσα και ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους τίτλους τους και τις επίσημες ιδιότητές του.

Τον επόμενο μήνα, πλήρωσε έναν οικονομικό διακανονισμό στην κα Giuffre – τερματίζοντας επίσημα μια πολιτική υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για το κάστινγκ, η παραγωγός της ταινίας Hilary Salmon είπε «έχουμε, φυσικά, σκέψεις» αλλά τόνισε «δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα για κανέναν».

Το Deadline ανέφερε ότι ο Hugh Grant ήταν «ένα από τα ανεπιβεβαίωτα ονόματα στο πλαίσιο που απεικόνιζε τον ατιμασμένο βασιλικό μέλος».

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος των παραγωγών της ταινίας είπε ότι η διαδικασία του κάστινγκ δεν είχε ακόμη ξεκινήσει και οι εκπρόσωποι του Grant δήλωσαν: «Ο Hugh Grant δεν έχει ακούσει ποτέ για αυτό το έργο».

