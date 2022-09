Από χθες ο χώρος του τένις είναι πιο φτωχός, καθώς έγινε γνωστή η είδηση ότι αποσύρεται ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Μίδας του Παγκόσμιου τένις με ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 41 ετών. Αμέσως, σπουδαία ονόματα από τον χώρο του τένις και όχι μόνο, όπως και ο διεθνής τύπος, έστειλαν μηνύματα αποχαιρετισμού στα κοινωνικά μέσα για τον σπουδαίο Ελβετό τενίστα.

Το τέλος ενός μύθου και η επόμενη μέρα στο χώρο του τένις

Το γεγονός ότι αποσύρεται ο Ρότζερ Φέντερερ από την ενεργό δράση αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για τον χώρο του τένις αλλά και για ολόκληρο τον αθλητισμό. Αυτό που αποτελούσε κοινό μυστικό για μεγάλο διάστημα αλλά κανείς δεν ήθελε να το παραδεχτεί, έγινε πραγματικότητα.

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το τένις, αφού με τις εμφανίσεις του και την σπουδαία καριέρα του, κατάφερε να απογειώσει την δημοτικότητα του τένις και να αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό του κοινού που το παρακολουθούσε.

Παράλληλα, με την συμπεριφορά του εντός και εκτός court και το αριστοκρατικό του στυλ κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό όλων των συναθλητών του και γνώρισε την αποθέωση από αντιπάλους και φιλάθλους. Ίσως, το πιο σημαντικό που κατόρθωσε να κάνει ο Ρότζερ Φέντερερ, είναι το γεγονός ότι αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα παράδειγμα για την νέα γενιά και παράλληλα είναι πηγή έμπνευσης για πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και το τένις.

Παρόλα αυτά, ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας με τους αμέτρητους τίτλους και την μυθική καριέρα, αποφάσισε να ακούσει το σώμα του και να πάρει τη δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει το επαγγελματικό τένις. Μπορεί ένας αθλητής παγκόσμιου βεληνεκούς σαν τον Ελβετό να ολοκλήρωσε την καριέρα του, ωστόσο ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και να βγαίνουν στην επιφάνεια νέοι αθλητές που αναμένεται να μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο 19χρονος Κάρλος Αλκαράθ που πριν λίγες μέρες κατέκτησε το US Open 2022 και έγινε ο νεαρότερος αθλητής που ανεβαίνει στο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Ο παγκόσμιος αθλητισμός αποχαιρετά τον Ελβετό τενίστα

Μετά το άκουσμα της είδησης ότι αποσύρεται ο Ρότζερ Φέντερερ, όλος ο χώρος του αθλητισμού έστειλε μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 41χρονο τενίστα. Πιο συγκεκριμένα, Ράφαελ Ναδάλ, Στέφανος Τσιτσιπάς, Σερένα Γουίλιαμς, Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο, έσπευσαν να αποχαιρετίσουν τον Ελβετό θρύλο του αθλήματος. Μέσα σε όλα ξεχώρισε το μήνυμα της Σερένα που καλωσόρισε τον Ρότζερ στο κλαμπ των συνταξιούχων, αφού και εκείνη λίγες μέρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την αποχώρηση της από τα court. Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δύο μηνύματα του αποχαιρέτησε τον Βασιλιά του αθλήματος λέγοντας ότι χάρη σε εκείνον άρχισε να παίζει τένις.

Επίσης, ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι αγαπητός μόνο στο χώρο του τένις, αλλά έχει θαυμαστές σε όλο τον αθλητισμό. Ο αργεντινός super star της Paris Saint-Germain Λιονέλ Μέσσι δημοσίευσε και αυτός με την σειρά του ένα συγκινητικό μήνυμα για την αποχώρηση του Ελβετού τενίστα. «Μια ιδιοφυία, μοναδική στην ιστορία του τένις και ένα παράδειγμα για κάθε αθλητή. Εύχομαι το καλύτερο στη νέα εποχή της ζωής σου, θα μας λείψει να σε βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο να μας κάνεις να ευχαριστιόμαστε με την παρουσία σου» , έγραψε ο Αργεντινός. Παράλληλα, δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στην αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ και ο συμπατριώτης του, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ, όπου σε story του στο Instagram ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας από κάτω GOAT (Greatest of all the time).

Τέλος, ο διεθνής τύπος με την σειρά του είπε το δικό του αντίο σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών, αποχαιρετώντας τον όπως πρέπει. Όλα τα μεγάλα ξένα μέσα, έχουν στο πρωτοσέλιδό τους την είδηση για την αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ από το επαγγελματικό τένις.

« God save the King »



Voici la une du journal L’Équipe du vendredi 16 septembre 2022, après l’annonce de la retraite de Roger Federer.



Le journal : https://t.co/j9DlhqD6zO pic.twitter.com/KX9GhYobqk — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2022

Guardian front page, Friday 16 September 2022: Truss to lift fracking ban despite lack of progress on tremor risks pic.twitter.com/OrQL6TNlCF — The Guardian (@guardian) September 15, 2022

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣HO VISTO UN RE



Le notizie 👉 https://t.co/1BDXAqKwJ5 pic.twitter.com/rTGTaw17t6 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) September 16, 2022

