Η Disney κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Πρόκειται για ένα trailer που περιμέναμε πολύ καιρό, ενώ η ταινία «Rise» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο στην υπηρεσία Disney Plus, θα εξιστορεί την πορεία και τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο από την Αθήνα και τα Σεπόλια μέχρι τον φαντασμαγορικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 24 Ιουνίου! Με γυρίσματα και στην Ελλάδα, αφηγείται την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με έμφαση στα παιδικά του χρόνια στην Νιγηρία, το ταξίδι της οικογένειάς του στην Ελλάδα, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους τρεις αδερφούς, τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα στο NBA.

Επιτέλους! Κυκλοφόρησε το trailer του Rise!

Τα Walt Disney Studios ανέφερε στην ανακοίνωση της για την ταινία το 2021: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. “Άνοδος” μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 20, 2021

Τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έλαβαν χώρα εντός του 2021 σε διάφορες γειτονιές της Κυψέλης και στα Σεπόλια με το budget να ξεπερνά τα 16 εκατ. ευρώ.

Giannis Antetokounmpo Movie for Disney Plus Finds Its Lead, Adds Yetide Badaki and Dayo Okeniyi (EXCLUSIVE) https://t.co/Ue6Z8Ow8Ps — Variety (@Variety) March 19, 2021

To «Rise» θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιουνίου στο Disney+, αλλά στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου.

Great day at @disneystudios watching an early cut of the movie about my family’s journey. Cannot wait to share it with the world 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/W5KsWeFc15 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2022

Μπορείς να παρακολουθήσεις το trailer του «Rise» εδώ:

