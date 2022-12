View this post on Instagram

«2022 thank you. Μια χρόνια που είχε τα πάντα. Μια χρόνια που για πάντα θα μου θυμίζει ότι ένας καλός άνθρωπος με έσωσε και θα τον ευχαριστώ για πάντα!!! Μια χρόνια με πολλές νοσηλείες με τους υπέροχους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της Στοργής… που χωρίς αυτούς τι θα κάναμε άραγε? Μια χρόνια που κατάλαβα ποσό αγαπάω τους γονείς μου. Μια ακόμα χρόνια που ΦΙΛΟΙ μου δεν με άφησαν λεπτό και σε τίποτα!!!», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

View this post on Instagram