«Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου, γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για τη ζωή του…Εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε ό,τι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό …keep walking my boy we will meet soon».