Ο Βρετανός δύτης, Tom Daley, προσέλκυσε ενθουσιασμό με το πλέξιμο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε τη δική του σειρά μοτίβων πλεξίματος, ενώ τώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, στο οποίο θα μοιράζεται όλα τα μυστικά του και τις συμβουλές του μαζί σου!

«Μοιράζομαι όλες τις συμβουλές, τα κόλπα και τις τεχνικές μου μαζί με 30 αποκλειστικά μοτίβα», αποκάλυψε ο Daley στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βιβλίο του ονομάζεται «Made with Love» και πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, εγώ πάντως θα το πάρω δώρο στην γιαγιά μου!

Ο Daley άρχισε να πλέκει λίγο πριν από το πρώτο lockdown για τον COVID.

«Ήταν κυρίως ο τρόπος μου να μπορέσω να βρω κάτι για να ξεκουραστώ και να συνέλθω», είπε ο Daley στο CBS Mornings την περασμένη εβδομάδα ενώ προώθησε την αυτοβιογραφία του, «Coming up for Air», που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα. «Ήταν η υπερδύναμή μου να μου επιτρέψει να σταματήσω να σκέφτομαι υπερβολικά».

