Η λέξη που χαρακτηρίζει εκείνη την ημέρα είναι η λέξη σοκ. Μία λέξη που περιγράφει ακριβώς όλα όσα νιώσαμε και την χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά όταν θυμόμαστε τον θάνατο της πριγκίπισσας Diana σε τροχαίο στο Παρίσι πριν από 25 χρόνια. Η γυναίκα που παρακολουθούσε όλος ο κόσμος να μεγαλώνει και να εξελίσσεται από μια ντροπαλή έφηβη δασκάλα σε νηπιαγωγείο, σε μια λαμπερή διασημότητα που βρέθηκε στο πλευρό των ασθενών με AIDS και δημιούργησε εκστρατεία ώστε να αφαιρεθούν οι νάρκες ξηράς, δεν θα μπορούσε να πεθάνει στα 36 της χρόνια, σωστά;

«Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι ήταν ίσως η πιο γνωστή γυναίκα στον αγγλόφωνο κόσμο, εκτός ίσως από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’», δήλωσε ο ιστορικός Ed Owens.

«Και, δεδομένης αυτής της τεράστιας προσωπικότητας που είχε αναπτύξει, είναι τραγικός ο θάνατός της, ο οποίος έσβησε τα πάντα μέσα σε μια νύχτα. Πέθανε σε τόσο τραγικές συνθήκες, σε τόσο νεαρή ηλικία, νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο σοκ για πολλούς ανθρώπους».

Θάνατος πριγκίπισσας Diana: Η μέρα που δε θα ξεχαστεί ποτέ

Την Diana θα την θυμόμαστε για πάντα για όλα αυτά που άφησε πίσω της, για όλα εκείνα τα μαθήματα που μας έδωσε και συνεχίζει να μας δίνει 25 χρόνια μετά τον θάνατό της. Θα την θυμόμαστε ως γυναίκα που έφερε μόνιμη αλλαγή στη Βασιλική Οικογένεια, βοηθώντας να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αιώνων παράδοσης και ενός νέου, πολυπολιτισμικού έθνους στην εποχή του Διαδικτύου.

Οι εικόνες που έχουν χαραχθεί στο μυαλό μας είναι τραγικές. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο σπίτι της πριγκίπισσας στο Παλάτι του Kensington για να θρηνήσει την απώλεια μιας γυναίκας που οι περισσότεροι δεν είχαν γνωρίσει ποτέ. Αυτό και μόνο ανάγκασε τους βασιλικούς να αναγνωρίσουν ότι η Diana είχε συνδεθεί με τους ανθρώπους με τρόπους που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ.

Αυτά τα μαθήματα ενέπνευσαν έκτοτε άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των γιων της Diana, πρίγκιπες William και Harry, να είναι πιο ανεπίσημοι και προσιτοί.

Δεν ήταν προφανές ότι η Diana ήταν βασιλική επαναστάτρια όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο.

Μέλος της αριστοκρατικής οικογένειας Spencer, η Diana ήταν γνωστή για τους φιόγκους της, τις εναλλακτικές φούστες της και το αγορέ κούρεμά της όταν άρχισε να βγαίνει με τον μελλοντικό βασιλιά. Αφού άφησε το σχολείο στα 16 της, πέρασε χρόνο σε ένα σχολείο στις Ελβετικές Άλπεις και εργάστηκε ως νταντά και δασκάλα προσχολικής ηλικίας ενώ ζούσε στο Λονδίνο.

Ήταν πολλά περισσότερα από αυτά όμως και η ισχυρή προσωπικότητά της, δεν άργησε να κάνει έντονη την παρουσία της. Μεταμορφώθηκε πολύ γρήγορα σε ένα διεθνές fashion idiol και όλα ξεκίνησαν τη στιγμή που περπάτησε στο διάδρομο του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου τυλιγμένη με ένα φόρεμα – δαντέλα στις 29 Ιουλίου 1981.

Από εκείνη τη στιγμή, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι ακολουθούσαν την Diana όπου κι αν πήγαινε. Ενώ η Diana μισούσε την προβολή, γρήγορα έμαθε ότι τα Μέσα ήταν επίσης ένα εργαλείο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επιστήσει την προσοχή και να αλλάξει τις αντιλήψεις της Βασιλικής Οικογένειας.

Η επιρροή της έγινε ακόμα πιο έντονη όταν η πριγκίπισσα άνοιξε τον πρώτο εξειδικευμένο θάλαμο του Ηνωμένου Βασιλείου για ασθενείς με AIDS στις 9 Απριλίου 1987.

Τα εγκαίνια αποτελούν βασικό στοιχείο των βασιλικών καθηκόντων. Η Diana, όμως, συνειδητοποίησε ότι διακυβεύονταν πολλά περισσότερα. Άπλωσε το χέρι της και κράτησε τα χέρια ενός νεαρού ασθενούς, δείχνοντας ότι ο ιός δεν μπορούσε να μεταδοθεί με την αφή. Η στιγμή, που καταγράφηκε από φωτογραφίες και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, βοήθησε στην καταπολέμηση του φόβου, της παραπληροφόρησης και του στίγματος γύρω από την επιδημία του AIDS.

Μια δεκαετία αργότερα, η Diana συνεχίζει να αλλάζει τον κόσμο.

Επτά μήνες πριν πεθάνει, η αγαπημένη μας πριγκίπισσα φόρεσε ένα προστατευτικό τζάκετ και περπάτησε σε ένα καθαρισμένο μονοπάτι μέσα από ένα ναρκοπέδιο στην Αγκόλα για να προωθήσει το έργο της The HALO Trust, μιας ομάδας αφιερωμένης στην αφαίρεση ναρκών από πρώην εμπόλεμες ζώνες. Όταν συνειδητοποίησε ότι κάποιοι φωτογράφοι δεν πρόλαβαν τη λήψη, γύρισε και το έκανε ξανά.

Οι εικόνες τράβηξαν τη διεθνή προσοχή στην εκστρατεία για την απαλλαγή του κόσμου από τα εκρηκτικά που κρύβονται υπόγεια πολύ μετά το τέλος των πολέμων. Σήμερα, υπάρχει μία συνθήκη που απαγορεύει τις νάρκες ξηράς έχει υπογραφεί από 164 χώρες.

Όλα αυτά, όμως, είχαν το δικό τους τίμημα.

Ο γάμος της διαλύθηκε, με την Diana να κατηγορεί τη συνεχιζόμενη σχέση του Κάρολου με την επί χρόνια ερωμένη του, Camilla Parker Bowles. Η πριγκίπισσα πάλεψε επίσης με τη βουλιμία και παραδέχτηκε τις απόπειρες αυτοκτονίας, σύμφωνα με το «Diana: Her True Story — In Her Own Words», που δημοσιεύτηκε το 1992 με βάση τις κασέτες που έστειλε η Diana στον συγγραφέα Andrew Morton.

«Όταν ξεκίνησα τη δημόσια ζωή μου, πριν από 12 χρόνια, κατάλαβα ότι τα Μέσα Ενημέρωσης μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό που έκανα», αποκάλυψε η Diana το 1993. «Αλλά δεν ήξερα πόσο συντριπτική θα γινόταν αυτή η προσοχή. Ούτε ο βαθμός στον οποίο θα επηρέαζε τόσο τα δημόσια καθήκοντά μου όσο και την προσωπική μου ζωή, με τρόπο που ήταν δύσκολο να αντέξω».

Τελικά, όλα αυτά οδήγησαν στον θάνατό της.

Στις 30 Αυγούστου 1997, μια ομάδα παπαράτσι συγκεντρώθηκε έξω από το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι με την ελπίδα να τραβήξει φωτογραφίες της Diana και του φίλου τους, Dodi Fayed, ακολούθησαν το αυτοκίνητό τους στη σήραγγα Pont de l’Alma, όπου ο οδηγός τους έχασε τον έλεγχο και τράκαρε.

Η Diana πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997.

Ολόκληρος ο κόσμος θρήνησε. Μπουκέτα με λουλούδια, μεταξύ των οποίων και προσωπικές σημειώσεις, σκέπασαν τον κήπο έξω από το σπίτι της Diana στο Παλάτι του Kensington.

Η αντίδραση του κοινού έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της Βασιλικής Οικογένειας, η οποία επικρίθηκε επειδή δεν πήρε θέση γρήγορα και αρνήθηκε να κατεβάσει τη σημαία πάνω από τα Ανάκτορα του Buckingham.

Το πένθος προκάλεσε μεγάλες αλλαγές μεταξύ των μελών του Οίκου του Windsor και συνεχίζει να τους επηρεάζει ακόμα και σήμερα.

Δεν είναι τυχαίο που ο πρίγκιπας William και η σύζυγός του Kate Middleton έθεσαν τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρωταρχικό στόχο, φτάνοντας στο σημείο να συζητούν δημόσια τους δικούς τους αγώνες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle.

Η πριγκίπισσα Diana μας έδειξε μέσα από την ζωή της πως η Βασιλική Οικογένεια αποτελείται από ανθρώπους. Πως όλοι όσοι ζούμε πάνω στον πλανήτη Γη είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Γι’ αυτό και θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Το ίδιο έργο ακριβώς προσπαθούν να συνεχίσουν και τα δύο παιδιά της.

