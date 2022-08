Το νυφικό της πριγκίπισσας Diana είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικά νυφικά όλων των εποχών. Όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο, η Diana ήταν μόλις 20 ετών και γρήγορα έγινε μια από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στον κόσμο. Εν όψει της τελετής της 29ης Ιουλίου 1981, οι θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης περίμεναν με αγωνία να δουν τι είχε επιλέξει να φορέσει η Diana τη μέρα του γάμου της.

Το αποκλειστικό βίντεο από το ντοκιμαντέρ «The Princess» αποκαλύπτει τον σκληρό έλεγχο που αντιμετώπισε η Diana λίγο πριν τον γάμο της με τον Κάρολο

Το νυφικό της πριγκίπισσας Diana: Οι σχεδιαστές και οι λεπτομέρειες

Οι σχεδιαστές Elisabeth και David Emanuel είχαν αναλάβει τη δημιουργία του βασιλικού νυφικού και έλαβαν αρκετές προφυλάξεις για να κρατήσουν το φόρεμα μυστικό πριν από τον γάμο. Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης Royal Style in the Making Matthew Storey, η ομάδα τοποθέτησε στα σκουπίδια υπολείμματα υφάσματος που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στο πραγματικό φόρεμα σε περίπτωση που κάποιος από τον Τύπο αναζητούσε στοιχεία. Όταν έφτασε τελικά η 29η Ιουλίου, η πριγκίπισσα Diana έφτασε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου φορώντας ένα ογκώδες ιβουάρ φόρεμα με ένα αστραφτερό πέπλο και ουρά μήκους 7 μέτρων που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Το 2018, η Elizabeth Emanuel, η οποία έχει τώρα τη δική της σειρά μόδας, είπε χαρακτηριστικά στο PEOPLE: «Η Diana ήταν απλά υπέροχη, πολύ γλυκιά. Δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερες οδηγίες για το πώς να φτιάξουμε το νυφικό. Αυτό πρόσθεσε λίγη διασκέδαση στην όλη διαδικασία, το έκανε πιο περιπετειώδες».

Το φόρεμα της Diana ήταν πραγματικά κατάλληλο για πριγκίπισσα και ενσάρκωσε πολλές νυφικές τάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η μεγάλη του ουρά έσπασε ρεκόρ ως η μακρύτερη στην ιστορία των βασιλικών γάμων. Το μήκος προτάθηκε από τον David. «Στα μισά του δρόμου, συνειδητοποιήσαμε, «Δεν πρόκειται να το τελειώσουμε αυτό». «Πίσω από τα παρασκήνια σκεφτόμασταν: «Ίσως είναι όντως πολύ μακρύ… συνεχίστε όμως να ράβετε!» ανέφερε ο ίδιος.

Μάλιστα, ήταν τόσο μακρύ που έπρεπε να «διπλωθεί σαν σεντόνι» για να χωρέσει μέσα στην άμαξα που μετέφερε τη νύφη στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, με αποτέλεσμα να τσαλακωθεί σε ορισμένα σημεία.

GETTY IMAGES/ JAYNE FINCHER

Όλα τα μυστικά γύρω από το νυφικό φόρεμα

Η Diana έχασε τόσο πολύ βάρος πριν από τον γάμο της που σύμφωνα με πληροφορίες έπρεπε να φτιαχτούν πέντε διαφορετικά υφάσματα για το μπούστο της. «Οι περισσότερες νύφες χάνουν βάρος», είπε η Elisabeth στο PEOPLE. «Επομένως, δεν ανησυχούσαμε τόσο εκείνη την περίοδο».

Σύμφωνα με την Diana, η οποία μίλησε για τη γρήγορη απώλεια βάρους της στο βιβλίο του Andrew Morton Diana: Her True Story — in Her Own Words, όλο αυτό ξεκίνησε μετά από ένα σχόλιο για τη σιλουέτα της από τον πρίγκιπα Κάρολο. «Η βουλιμία ξεκίνησε την εβδομάδα αφότου αρραβωνιαστήκαμε και θα χρειαζόταν σχεδόν μια δεκαετία για να ξεπεραστεί», αποκάλυψε η πριγκίπισσα. «Ο σύζυγός μου, έβαλε μια μέρα το χέρι του στη μέση μου και είπε: “Ω, είσαι λίγο παχουλή εδώ, έτσι δεν είναι;” και αυτό πυροδότησε κάτι μέσα μου».

Την ημέρα του γάμου, η πριγκίπισσα Diana έχυσε επίσης λίγο άρωμα στο φόρεμά της, δημιουργώντας έναν λεκέ. Η Barbara Daly, η οποία είχε αναλάβει το νυφικό μακιγιάζ της, είπε στο PEOPLE ότι συμβούλεψε την Diana να κρατήσει αυτό το σημείο ψηλά καθώς περπατούσε, κάνοντάς της να φαίνεται σαν να κρατούσε απλώς το φόρεμά της για να μην σκοντάψει πάνω του.

Οι Emanuel μοιράστηκαν ότι η ομάδα είχε κατασκευάσει ένα εναλλακτικό νυφικό για την πριγκίπισσα Diana σε περίπτωση που το σχέδιο του φορέματος είχε διαρρεύσει πριν από το γάμο. «Εκείνη την εποχή θέλαμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι το φόρεμα θα ήταν μια έκπληξη», είπε ο σχεδιαστής David στο PEOPLE. «Αν είχε αποκαλυφθεί το πραγματικό φόρεμα, είναι πιθανό η Diana να το είχε φορέσει αυτό».

Το εναλλακτικό φόρεμα, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2011, ήταν επίσης ένα ιβουάρ μεταξωτό φόρεμα με τα ίδια βολάν στο λαιμό, αλλά χωρίς την χαρακτηριστική δαντέλα. Ευτυχώς, το φόρεμα αυτό δεν χρειάστηκε ποτέ.

«Δεν το δοκιμάσαμε στη Diana. Δεν το συζητήσαμε καν ποτέ», είπε ο Emanuel. «Θέλαμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι είχαμε κάτι για μια έκτακτη ανάγκη. Ήταν για τη δική μας ηρεμία στην πραγματικότητα».

