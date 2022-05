Η Kate Moss διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ο Johnny Depp την έσπρωξε κι έπεσε από τις σκάλες κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, καθώς κατέθεσε στην πολύκροτη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του Amber Heard.

Την 22η ημέρα της αγωγής, το μοντέλο εμφανίστηκε μέσω video, όπου και κατέθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις για την πρώην σχέση της με τον γνωστό ηθοποιό.

Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για ένα ταξίδι που έκαναν στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ως ζευγάρι. Η Heard ισχυρίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ακούσει μια φήμη πως ο Depp είχε σπρώξει την Kate και την είχε ρίξει κάτω από τις σκάλες κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ταξιδιού.

WATCH: Kate Moss describes the "stairs" incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE