Στη συνέντευξή της στη «Mail On Sunday», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα πάρει το ρόλο της Monique Ritz, χήρας του πρώην ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου The Ritz Charles Ritz που πούλησε το οικογενειακό του ξενοδοχείο στο Παρίσι στον Mohamed Al Fayed το 1979. Το ξενοδοχείο The Ritz είναι αυτό όπου η Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο Dodi Fayed, ο γιος του Mohamed, πέρασαν την τελευταία τους νύχτα πριν χάσουν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο τον Αύγουστο του 1997.

you might also like