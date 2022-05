Η λαμπερή δικηγόρος του Johnny Depp, Camille Vasquez, έχει ξεκινήσει να «χτίζει» το δικό της κοινό, ενώ έχει γίνει ήδη αγαπητή από όλους μας. Ποια είναι, όμως, η ιστορία αυτής της γυναίκας; Νομίζω είναι η κατάλληλη ευκαιρία να την γνωρίσουμε λίγο περισσότερο.

Η 37χρονη δικηγόρος έχει συγκεντρώσει την προσοχή, αλλά και το χειροκρότημα για την δουλειά της σχετικά με τη σκληρή αντεξέταση της Amber Heard.

Οι υποστηρικτές του Johnny Depp κάνουν ουρές έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου στο Fairfax της Βιρτζίνια, για να δουν ή να αγκαλιάσουν τη Vasquez, ενώ τα βίντεο της στο διαδίκτυο συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Η Vasquez εργάζεται στην υψηλού προφίλ δικηγορική εταιρεία Brown Rudnick, η οποία εκπροσωπεί τον Depp στην αγωγή του για τη συκοφαντική δυσφήμιση των 50 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πρώην συζύγου Amber Heard.

Με έδρα το γραφείο της κομητείας Orange της Καλιφόρνια, η Vasquez αναλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας. Ειδικεύεται, κυρίως, σε υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης από την πλευρά του ενάγοντα, όπως είναι αυτή που έχει ασκήσει ο Depp εναντίον της Heard για το άρθρο της στην Washington Post το 2018.

Η Vasquez αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Southwestern το 2010 και από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια το 2006 με έναν πολύ καλό βαθμό, αλλά και έπαινο.

Ονομάστηκε ως «One to Watch» από τους Καλύτερους Δικηγόρους στην Αμερική για το 2021-2022 και μιλά επίσης Ισπανικά.

Ως συνεργάτης της εταιρείας που εκπροσωπεί τον Depp, η Vasquez είναι ένα από τα πολλά μέλη της νομικής του ομάδας.

Έχει ανακρίνει μάρτυρες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, αλλά τράβηξε τα βλέμματα κατά την εξέταση της Heard αυτή την εβδομάδα, η οποία, κυριολεκτικά, προσπαθούσε να στριμώξει την ηθοποιό σε κάθε της απάντηση. Η αλήθεια είναι πως τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία!

Η Vazquez ξεκίνησε τη δεύτερη ημέρα της ανάκρισης της Heard την Τρίτη, 17/5, ρωτώντας για τον ισχυρισμό της ότι ο Depp την παρενόχλησε με ένα μπουκάλι Maker’s Mark Bourbon κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού τον Μάρτιο του 2015 στην Αυστραλία.

«Είστε αυτή που επιτέθηκε σε κάποιον με ένα μπουκάλι στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι, κυρία Heard;» ρώτησε η Vazquez. «Δεν τον φοβηθήκατε καθόλου, σωστά;»

I am still a Johnny Depp fan, but I am ALSO now a die-hard Camille Vasquez fan #IStandWithJohnyDepp