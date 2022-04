Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Cristiano Ronaldo και η σύντροφός του, Georgina Rodriguez, ανακοίνωσαν στα social media τη Δευτέρα, 18/4, τον θάνατο του νεογέννητου γιου τους.

Ο Ronaldo και η Rodriguez δήλωσαν: «Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του μωρού μας. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει κάθε γονιός. Μόνο η γέννηση του κοριτσιού μας μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με λίγη ελπίδα και ευτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που μας παρείχαν. Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή. Αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Ο σταρ της Manchester United είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι αυτός και η σύντροφός του, Rodriguez, περίμεναν δίδυμα. Τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο Ronaldo και η Rodriguez συνέχισαν γράφοντας στη δημοσίευση: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που μας παρείχαν. Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή».

Η μητέρα του Ronaldo, Dolores Aveiro, απάντησε στον γιο της με ένα λυπημένο emoji, ενώ η αδελφή του, Katia Aveiro, σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Ο Θεός να φροντίζει για όλα και να ενισχύει την πορεία σου όλο και περισσότερο… Το αγγελούδι μας είναι ήδη στην αγκαλιά του πατέρα της και το κοριτσάκι μας που είναι εδώ δυνατό και γεμάτο υγεία θα μας διδάσκει όλο και περισσότερα ότι μόνο η αγάπη έχει σημασία..»

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, πολλοί ποδοσφαιριστές και σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ανάμεσά τους η Manchester United, γράφοντας: «Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Cristiano. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου».

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi