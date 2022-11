Τα λευκά αθλητικά παπούτσια είναι άνετα, πρακτικά και ευέλικτα, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ταιριάζουν με κάθε ντύσιμο και – χάρη στο ότι έχουν γίνει το απόλυτο must στη βιομηχανία της μόδας – είναι πλέον κατάλληλα για να τα φορέσει κανείς και στο γραφείο.

Παρόλο που ένα καινούργιο ζευγάρι λευκών sneakers φαίνονται απίθανα όταν τα φοράς για πρώτη φορά, το μόνο που χρειάζεται είναι η πρώτη μικρή γρατζουνιά και ξαφνικά αυτά τα κάποτε υπέροχα παπούτσια φαίνονται βρώμικα και παλιά. Ωστόσο, σου έχουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που θα κάνουν τα sneakers σου να λάμψουν σε ελάχιστο χρόνο.

Ο, τι χρειάζεσαι:

Οδηγίες DIY:

Ανάμειξε 1 κουταλιά της σούπας μαγειρικής σόδας και 1 μιση κουταλιά απορρυπαντικό. Τρίψε το μείγμα στα παπούτσια σου με μια οδοντόβουρτσα. Ξέπλυνε και βάλε τα παπούτσια στο πλυντήριο – απλώς βεβαιώσου ότι έχεις αφαιρέσει τα κορδόνια και τις εσωτερικές σόλες πριν τα πλύνεις στην ευαίσθητη ρύθμιση. Πρόσθεσε μερικές πετσέτες στο πλύσιμο για να εξισορροπήσεις το φορτίο και να σταματήσουν να χτυπούν τα παπούτσια στον κάδο.

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry🌞 https://t.co/D5Skp5ha3x